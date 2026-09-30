Veresiye tartışması ortalığı karıştırdı: Kamyonuyla tekel bayisine daldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iddiaya göre veresiye alkol alma talebi reddedilen bir kişi, kısa süre sonra kamyonuyla tekel bayisine daldı. Dükkandaki bir müşterinin saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.