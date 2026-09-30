Ankara'nın Keçiören ilçesinde drift atan sürücülerle tartışan polis memuru İ.U., grubun taşlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru taburcu edilirken, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memurunun saldırı sırasında kendisini korumak için tabancasıyla havaya 4 el ateş ettiği öğrenildi.

Olay, 28 Eylül'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis memuru İ.U. ile drift atan sürücü ve beraberindeki kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle grup, polis memuruna taşla saldırdı.

POLİS MEMURU YARALANDI

Saldırıda yaralanan İ.U., olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan polis memuru daha sonra taburcu edildi. Saldırıda kullanılan taş ise polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN HAVAYA 4 EL ATEŞ ETTİ

Olay sırasında polis memuru İ.U.'nun kendisini korumak amacıyla tabancasıyla havaya 4 el ateş ettiği belirtildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.