Giresun’un Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara, çocukluk yıllarından bu yana sergilediği sıra dışı yeteneğiyle dikkat çekiyor. Kelimeleri tersten söyleyebilen Kara, günlük konuşmaların yanı sıra türkü ve şarkıları da ezgisine uygun şekilde tersten seslendirebiliyor.

Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara, yıllardır geliştirdiği sıra dışı yeteneğiyle çevresindekileri şaşırtıyor.

Çocukluk yıllarından beri kelimeleri tersten söyleyebildiğini belirten Kara, zaman içerisinde bu yeteneğinin daha da geliştiğini anlattı.

Yolda gördüğü tabela ve yazıları tersten okumaya başladığını ifade eden Kara, bugün tersten konuşmayı günlük hayatının bir parçası haline getirdiğini söyledi.

İLK KEZ DUYANLAR ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

Ömer Kara'nın tersten konuşmasını ilk kez duyanlar şaşkınlık yaşıyor.

Kara'nın yeteneğini bilen yakınları ve onu farklı ortamlarda dinleyen vatandaşlar, zaman zaman söylediklerini anlamakta zorlanıyor. Bazı kişiler ise kelimeleri kağıda yazıp tersten okuyarak anlamaya çalışıyor.

Tersten konuşmasının zaman zaman yabancı bir dile benzetildiğini belirten Kara, özellikle kendisini ilk kez duyanların farklı tepkiler verdiğini söyledi.

Kara, "Bu yetenek bende küçük yaştan beri vardı. Daha sonra böyle ortaya çıkmaya başladı. Bu benim içimde vardı herhalde. Yolda giderken tabelalar olurdu, onları tersten okumaya başladım. Öyle öyle derken bu bende daha çok gelişti ve bugüne kadar geldi. Farklı bir dil bilmiyorum ama Arnavutçaya falan benzetenler oluyor. Farklı bir dil gibi geliyor insanlara. Hoşuna giden de oluyor, umursamayan da" dedi.

Giresunlu Ömer Kara, çocukluk yıllarından beri kelimeleri tersten söyleyebiliyor. (Foto: İHA)

İSTİKLAL CADDESİ'NDE TURİSTLER ŞAŞIRDI

Tersten konuşma yeteneğini İstanbul'da da sergilediğini anlatan Kara, İstiklal Caddesi'nde yaşadığı ilginç anısını paylaştı.

Kara, "İstanbul'a gitmiştim. İstiklal Caddesi'ndeydim. Arkadaşlar, 'Bir tersten söyle bakalım' dediler. Ben de tersten konuşmaya başladım. Arkadan turistlerin 'What' dediğini duydum. Yani 'Ne?' demek istiyorlar. Ben konuşmaya devam ettim" ifadelerini kullandı.

TÜRKÜLERİ DE TERSTEN SÖYLÜYOR

Kara, tersten konuşmanın yanı sıra bildiği türkü ve şarkıları da ezgilerini bozmadan tersten söyleyebiliyor.

Bu yeteneğini sergilemekten keyif aldığını belirten Kara, tersten konuşmayı ve şarkı söylemeyi normal konuşmaya göre daha çok sevdiğini söyledi.