Sakarya'da kardeşini tabancayla vurup kaçtı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde G.Ç. (37), tartıştığı kardeşi E.Ç.’yi (35) tabancayla kasığından vurarak yaraladı. Yaralı E.Ç. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan G.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde G.Ç.(37), tabancayla kardeşi E.Ç.'yi (35) vurarak yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde bulunan otopark yakınlarında meydana geldi. G.Ç. ile kardeşi E.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ç., tabancayla kardeşi E.Ç.'ye ateş etti. Kasığından vurulan E.Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli G.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

YARALI KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.