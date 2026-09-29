İstanbul, 8 aylık dönemde 12 milyon 473 bin ziyaretçiyle öne çıktı. (A Haber) İSTANBUL 8 AYDA ÖNDE, AĞUSTOSTA ANTALYA ZİRVEYE ÇIKTI Yabancı ziyaretçilerin Türkiye'ye giriş yaptığı illerde de dikkat çeken bir değişim yaşandı. Ocak-ağustos döneminde İstanbul, 12 milyon 473 bin 679 yabancı ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Türkiye'ye yapılan toplam yabancı ziyaretçi girişlerinin yüzde 35,82'sine karşılık geldi. Antalya ise 10 milyon 282 bin 502 ziyaretçiyle İstanbul'un ardından geldi. Antalya'nın toplam girişlerdeki payı yüzde 29,52 oldu. Aynı dönemde Edirne'den 2 milyon 946 bin 599, Muğla'dan 2 milyon 344 bin 464, İzmir'den ise 1 milyon 81 bin 226 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ancak ağustos ayında sıralama değişti. Antalya 2 milyon 523 bin 505 yabancı ziyaretçiyle ilk sıraya yükseldi. İstanbul 1 milyon 929 bin 358 ziyaretçiyle ikinci sırada kaldı. Muğla 642 bin 849, Edirne 485 bin 468, İzmir ise 240 bin 212 yabancı ziyaretçiyle ağustos ayını tamamladı.

Yabancı ziyaretçilerin yüzde 75,87'si Türkiye'ye hava yoluyla geldi. (A Haber) ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 75'İNDEN FAZLASI HAVA YOLUNU KULLANDI Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin büyük bölümü hava yolunu tercih etti. Ocak-ağustos döneminde 34 milyon 826 bin 677 yabancı ziyaretçinin 26 milyon 424 bin 2'si Türkiye'ye hava yoluyla geldi. Böylece hava yolunun toplam yabancı ziyaretçi girişlerindeki payı yüzde 75,87 olarak hesaplandı. Kara yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 6 milyon 520 bin 994 oldu. Deniz yolunu 1 milyon 844 bin 658 kişi tercih ederken, trenle Türkiye'ye giriş yapan yabancıların sayısı 37 bin 23'te kaldı. Ağustos ayında da hava yolu açık ara ilk sıradaki ulaşım seçeneği oldu. Ulaşım türü Ağustos girişleri Hava yolu 5.397.522 Kara yolu 1.141.871 Deniz yolu 416.966 Tren 6.706

Türkiye'ye toplam ziyaretçi girişleri 8 ayda 51 milyon 481 bine ulaştı. (A Haber) TÜRKİYE'YE TOPLAM GİRİŞ 51,5 MİLYONA YAKLAŞTI Yabancı ziyaretçilerin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının girişleri de hesaba katıldığında, yılın ilk 8 ayında Türkiye'ye toplam 51 milyon 481 bin 549 giriş gerçekleşti. Bu girişlerin 37 milyon 548 bin 568'si hava yoluyla yapıldı. Kara yoluyla 11 milyon 112 bin 153, deniz yoluyla 2 milyon 690 bin 696, trenle ise 130 bin 132 giriş kaydedildi. Vatandaş ziyaretçi girişlerinde ise artış görüldü. Yurt içi ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların Türkiye'ye girişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,13 yükselerek 16 milyon 654 bin 872'ye ulaştı.