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Türkiye’ye 34,8 milyon yabancı ziyaretçi geldi! En çok turist hangi ülkeden?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye’ye 34,8 milyon yabancı ziyaretçi geldi! En çok turist hangi ülkeden?

Türkiye'ye yılın ilk 8 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 34 milyon 826 bin 677 oldu. Rusya 4,7 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken Almanya ve İngiltere onu takip etti. Ağustosta ise Antalya, yabancı ziyaretçi girişlerinde İstanbul'u geride bıraktı.

Türkiye, yılın ilk 8 ayında milyonlarca yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-ağustos döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 34 milyon 826 bin 677 olarak kayıtlara geçti. Ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,84'lük düşüş yaşandı.

Türkiye'ye 8 ayda 34 milyon 826 bin yabancı ziyaretçi geldi. (A Haber Grafik Ekibi)Türkiye'ye 8 ayda 34 milyon 826 bin yabancı ziyaretçi geldi. (A Haber Grafik Ekibi)

RUSYA İLK SIRADA, ALMANYA HEMEN ARKASINDA

Yılın 8 aylık döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan 4 milyon 717 bin 814 kişi Türkiye'ye gelirken, Almanya'dan 4 milyon 391 bin 616 ziyaretçi geldi. İngiltere 2 milyon 714 bin 652 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. İran 1 milyon 911 bin 827, Bulgaristan ise 1 milyon 738 bin 991 ziyaretçiyle ilk 5'i tamamladı.

İlk 5 ülke şöyle:

Sıra
Ülke
Ziyaretçi sayısı
1
Rusya
4.717.814
2
Almanya
4.391.616
3
İngiltere
2.714.652
4
İran
1.911.827
5
Bulgaristan
1.738.991

Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,59 arttı. Almanya'da yüzde 0,2, İngiltere'de yüzde 9,6, İran'da ise yüzde 1,7 düşüş kaydedildi.

Rusya, 4 milyon 717 bin ziyaretçiyle ilk sıradaki yerini korudu. (A Haber)Rusya, 4 milyon 717 bin ziyaretçiyle ilk sıradaki yerini korudu. (A Haber)

AĞUSTOSTA DA RUSYA ZİRVEDE

Ağustos ayında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında da Rusya ilk sırada kaldı. Rusya'dan geçen ay 1 milyon 52 bin 211 kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Almanya 982 bin 353 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere 590 bin 898 ziyaretçiyle üçüncü oldu.

İran 381 bin 495, Polonya ise 324 bin 295 ziyaretçiyle ağustos ayının ilk 5 ülkesi arasında yer aldı.

İstanbul, 8 aylık dönemde 12 milyon 473 bin ziyaretçiyle öne çıktı. (A Haber)İstanbul, 8 aylık dönemde 12 milyon 473 bin ziyaretçiyle öne çıktı. (A Haber)

İSTANBUL 8 AYDA ÖNDE, AĞUSTOSTA ANTALYA ZİRVEYE ÇIKTI

Yabancı ziyaretçilerin Türkiye'ye giriş yaptığı illerde de dikkat çeken bir değişim yaşandı. Ocak-ağustos döneminde İstanbul, 12 milyon 473 bin 679 yabancı ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Türkiye'ye yapılan toplam yabancı ziyaretçi girişlerinin yüzde 35,82'sine karşılık geldi.

Antalya ise 10 milyon 282 bin 502 ziyaretçiyle İstanbul'un ardından geldi. Antalya'nın toplam girişlerdeki payı yüzde 29,52 oldu. Aynı dönemde Edirne'den 2 milyon 946 bin 599, Muğla'dan 2 milyon 344 bin 464, İzmir'den ise 1 milyon 81 bin 226 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

Ancak ağustos ayında sıralama değişti. Antalya 2 milyon 523 bin 505 yabancı ziyaretçiyle ilk sıraya yükseldi. İstanbul 1 milyon 929 bin 358 ziyaretçiyle ikinci sırada kaldı. Muğla 642 bin 849, Edirne 485 bin 468, İzmir ise 240 bin 212 yabancı ziyaretçiyle ağustos ayını tamamladı.

Yabancı ziyaretçilerin yüzde 75,87'si Türkiye'ye hava yoluyla geldi. (A Haber)Yabancı ziyaretçilerin yüzde 75,87'si Türkiye'ye hava yoluyla geldi. (A Haber)

ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 75'İNDEN FAZLASI HAVA YOLUNU KULLANDI

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin büyük bölümü hava yolunu tercih etti. Ocak-ağustos döneminde 34 milyon 826 bin 677 yabancı ziyaretçinin 26 milyon 424 bin 2'si Türkiye'ye hava yoluyla geldi. Böylece hava yolunun toplam yabancı ziyaretçi girişlerindeki payı yüzde 75,87 olarak hesaplandı.

Kara yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 6 milyon 520 bin 994 oldu. Deniz yolunu 1 milyon 844 bin 658 kişi tercih ederken, trenle Türkiye'ye giriş yapan yabancıların sayısı 37 bin 23'te kaldı. Ağustos ayında da hava yolu açık ara ilk sıradaki ulaşım seçeneği oldu.

Ulaşım türü
Ağustos girişleri
Hava yolu
5.397.522
Kara yolu
1.141.871
Deniz yolu
416.966
Tren
6.706

Türkiye'ye toplam ziyaretçi girişleri 8 ayda 51 milyon 481 bine ulaştı. (A Haber)Türkiye'ye toplam ziyaretçi girişleri 8 ayda 51 milyon 481 bine ulaştı. (A Haber)

TÜRKİYE'YE TOPLAM GİRİŞ 51,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Yabancı ziyaretçilerin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının girişleri de hesaba katıldığında, yılın ilk 8 ayında Türkiye'ye toplam 51 milyon 481 bin 549 giriş gerçekleşti. Bu girişlerin 37 milyon 548 bin 568'si hava yoluyla yapıldı. Kara yoluyla 11 milyon 112 bin 153, deniz yoluyla 2 milyon 690 bin 696, trenle ise 130 bin 132 giriş kaydedildi.

Vatandaş ziyaretçi girişlerinde ise artış görüldü. Yurt içi ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların Türkiye'ye girişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,13 yükselerek 16 milyon 654 bin 872'ye ulaştı.

Trenle Türkiye'ye giriş yapan vatandaşların sayısı yüzde 52,77 yükseldi. (A Haber Foto Arşivi)Trenle Türkiye'ye giriş yapan vatandaşların sayısı yüzde 52,77 yükseldi. (A Haber Foto Arşivi)

TRENLE GİRİŞLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Verilerde ulaşım türleri arasında özellikle trenle yapılan girişlerdeki yükseliş öne çıktı. Yurt içi ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların trenle Türkiye'ye girişleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,77 arttı. Böylece trenle giriş yapan vatandaşların sayısı 93 bin 109'a yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinin ortaya koyduğu tabloya göre Türkiye'nin turizm trafiğinde Rusya ve Almanya başı çekerken, yaz döneminin yoğun olduğu ağustosta Antalya'nın yabancı ziyaretçi girişlerinde İstanbul'un önüne geçtiği görüldü.

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