Türkiye’ye 34,8 milyon yabancı ziyaretçi geldi! En çok turist hangi ülkeden?
Türkiye'ye yılın ilk 8 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 34 milyon 826 bin 677 oldu. Rusya 4,7 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken Almanya ve İngiltere onu takip etti. Ağustosta ise Antalya, yabancı ziyaretçi girişlerinde İstanbul'u geride bıraktı.
Türkiye, yılın ilk 8 ayında milyonlarca yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-ağustos döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 34 milyon 826 bin 677 olarak kayıtlara geçti. Ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,84'lük düşüş yaşandı.
RUSYA İLK SIRADA, ALMANYA HEMEN ARKASINDA
Yılın 8 aylık döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan 4 milyon 717 bin 814 kişi Türkiye'ye gelirken, Almanya'dan 4 milyon 391 bin 616 ziyaretçi geldi. İngiltere 2 milyon 714 bin 652 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. İran 1 milyon 911 bin 827, Bulgaristan ise 1 milyon 738 bin 991 ziyaretçiyle ilk 5'i tamamladı.
İlk 5 ülke şöyle:
Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,59 arttı. Almanya'da yüzde 0,2, İngiltere'de yüzde 9,6, İran'da ise yüzde 1,7 düşüş kaydedildi.
AĞUSTOSTA DA RUSYA ZİRVEDE
Ağustos ayında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında da Rusya ilk sırada kaldı. Rusya'dan geçen ay 1 milyon 52 bin 211 kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Almanya 982 bin 353 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere 590 bin 898 ziyaretçiyle üçüncü oldu.
İran 381 bin 495, Polonya ise 324 bin 295 ziyaretçiyle ağustos ayının ilk 5 ülkesi arasında yer aldı.