Köyün su altında kalmasıyla bazıları kent merkezine göç eden köylülerden bir kısmı da eski köye yaklaşık bir kilometre mesafede kurulan yeni yerleşim alanına taşındı.

Terk edilen köyde kışın sadece 3-4 kişinin kaldığını belirten Özdemir, kronik bronşit olduğu için bölgenin temiz havasının kendisine iyi geldiğini, bu nedenle de mahallede yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

Çocukluğu ve gençliğinin Taşhan'da geçtiğini dile getiren Özdemir, burada hatıralarının olduğunu söyledi.

Mahallesinin geçmişini anlatan Özdemir, Yamula Barajı'nın yapılmasıyla komşularının mahalleyi terk ettiğini yarısının şehre diğer yarısının da yeni yerleşim birimine göç ettiğini anlattı.

Engeline ve ilerleyen yaşına rağmen 23 yıldır caminin bakım ve temizliğini aksatmayan Özdemir, ibadethaneyi süpürüyor, tozunu alıyor ve çevre düzenlemesini yapıyor.

Abdullah Özdemir, 23 yıldır Taşhan Büyük Camisi’nin bakım ve temizliğini gönüllü olarak yapıyor. (Foto: AA)

Yamula Barajı sonrası büyük bölümü boşalan Taşhan Mahallesi’nde cami hizmet vermeye devam ediyor. (Foto: AA)

"Burada doğdum, burada öleceğim. Buradan da mezara gideceğim. Burası benim vatanım" diyen Özdemir, kendisinin gençken din eğitimi aldığı camiye kötü niyetli kişi ve definecilerin zarar vermeye çalıştığını anlattı.

Caminin ayakta kalıp hizmetine devam etmesi için elinden geleni yaptığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Camimizi rahat bırakmıyorlar, yok etmeye çabalıyorlar. Mahallede 2 camimiz var diğeri uzak tarafta olduğu için camlarını kırıp zarar vermişler. Bu cami yakında olduğu için buraya fazla dokunamıyorlar. Benim başka bir işim yok. Hem sağlığım hem de camiler için burada bekliyorum. Burası ikinci evim. Her gün gelip temizliğini yapıyorum, eksikliklerini gideriyorum. İçimden gelmese bunu yapmam. Camiyi temizlerken ruhumu da temizliyorum."

Gönüllü olarak 23 yıldır caminin hem bakımını hem de temizliğini yaptığını dile getiren Özdemir, terk edilmiş mahallelerine yurt içinden ve dışından ziyaretçilerin geldiğini, onlara rehberlik ederek mahallenin tarihi ve geçmişi hakkında bilgi verdiğini sözlerine ekledi.