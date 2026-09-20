Dünya Alzheimer Günü, hastalığa ilişkin farkındalığın artırılması ve Alzheimer ile mücadeleye dikkat çekilmesi amacıyla her yıl 21 Eylül'de anılıyor. Hafıza, düşünme ve günlük yaşam becerilerini etkileyen demans, dünya genelinde milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verileri ise hastalığın önümüzdeki yıllarda daha geniş bir kesimi etkileyeceğine işaret ediyor.

Dünya genelinde 57 milyondan fazla kişi demansla yaşıyor. (A Haber Grafik Ekibi)

DEMANSLA YAŞAYANLARIN SAYISI 2050'DE 139 MİLYONA ÇIKABİLİR

DSÖ'nün 15 Temmuz'da paylaştığı verilere göre, dünya genelinde 57 milyondan fazla kişi demansla yaşıyor. Her yıl yaklaşık 10 milyon kişiye yeni demans tanısı konuluyor. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde demansla yaşayan kişi sayısının 2030'da 78 milyona, 2050'de ise 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Demans, hafızanın yanı sıra düşünme ve günlük aktiviteleri yerine getirme becerisini de etkiliyor. Tek bir hastalık olmayan demans, beyne zarar veren farklı hastalık ve durumların sonucunda ortaya çıkabiliyor.