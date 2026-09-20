DSÖ'den Alzheimer için dikkat çeken veri! Demans riskinin yüzde 45'i önlenebilir
Dünya genelinde 57 milyondan fazla kişi demansla yaşıyor. Bu sayının 2050'de 139 milyona ulaşması bekleniyor. Kesin tedavisi bulunmasa da Dünya Sağlık Örgütü, demans riskinin yüzde 45'e kadarının bazı yaşam tarzı ve sağlık faktörleri değiştirilerek önlenebileceğini belirtiyor.
Dünya Alzheimer Günü, hastalığa ilişkin farkındalığın artırılması ve Alzheimer ile mücadeleye dikkat çekilmesi amacıyla her yıl 21 Eylül'de anılıyor. Hafıza, düşünme ve günlük yaşam becerilerini etkileyen demans, dünya genelinde milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verileri ise hastalığın önümüzdeki yıllarda daha geniş bir kesimi etkileyeceğine işaret ediyor.
DEMANSLA YAŞAYANLARIN SAYISI 2050'DE 139 MİLYONA ÇIKABİLİR
DSÖ'nün 15 Temmuz'da paylaştığı verilere göre, dünya genelinde 57 milyondan fazla kişi demansla yaşıyor. Her yıl yaklaşık 10 milyon kişiye yeni demans tanısı konuluyor. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde demansla yaşayan kişi sayısının 2030'da 78 milyona, 2050'de ise 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
Demans, hafızanın yanı sıra düşünme ve günlük aktiviteleri yerine getirme becerisini de etkiliyor. Tek bir hastalık olmayan demans, beyne zarar veren farklı hastalık ve durumların sonucunda ortaya çıkabiliyor.
ALZHEIMER, DEMANS VAKALARININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURUYOR
Demansın en yaygın türü Alzheimer hastalığı olarak biliniyor. Dünya genelindeki demans vakalarının yaklaşık yüzde 60 ila 70'inin Alzheimer kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Alzheimer, beyin hücrelerinin zaman içinde zarar görmesi ve ölmesiyle ilerliyor. Hastalık ilerledikçe hafıza kaybı ve bilişsel işlevlerde azalma belirgin hale geliyor. Günlük yaşamı sürdürmek de zamanla daha zor bir hale gelebiliyor.
Hastalık ilk kez 1906 yılında Alman psikiyatrist ve patolojist Alois Alzheimer tarafından tanımlandı.