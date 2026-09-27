Almanya’da Türkspor SV Pforzheim kafilesinin Türkiye yolculuğu havalimanındaki aramayla durdu. Futbolcuların valizlerinden 215 bin euro çıkarken eski sportif direktör Eser Güner ile bir kulüp yöneticisi kara para aklama ve organize ticari hırsızlık malı kabulü suçlamalarıyla tutuklandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde amatör ligde mücadele eden Türkspor SV Pforzheim hakkında yürütülen kara para soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Türkiye'de kamp yapmaya hazırlanan kulüp kafilesinin Stuttgart Havalimanı'ndaki kontrolü soruşturmanın başlangıç noktası oldu.

VALİZLERDEN 215 BİN EURO ÇIKTI Antalya'ya gitmek üzere Stuttgart Havalimanı'na gelen 27 futbolcu ve kulüp yöneticileri gümrük kontrolüne takıldı. Kafiledekilerin valizlerinde yapılan aramalarda toplam 215 bin euro nakit para bulundu. Bir kişinin bildirimde bulunmadan 9 bin 999 euroya kadar nakit para taşıyabilmesi nedeniyle valizlerdeki yüksek miktarlar görevlilerin dikkatini çekti. Paranın kaynağının açıklanamaması üzerine kafilenin yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Nakit paraya el konulurken kulüp hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

KULÜBÜN MALİ HAREKETLERİ İNCELENDİ Soruşturma kapsamında kulübün mali yapısı ve para hareketleri incelemeye alındı. Kulüp yönetiminin 2019 yılında değişmesinin ardından futbolcu transferleri için yüksek miktarlarda harcama yapıldığı belirlendi. Elde edilen bulgular üzerine Baden-Württemberg eyaletinin Pforzheim bölgesinde kulübe ait bir binaya operasyon düzenlendi. İKİNCİ ADRESTEN 220 BİN EURO ÇIKTI Kulübe ait binadaki aramada 220 bin euro daha ele geçirildi. Kulübün eski sportif direktörü Eser Güner ile bir yönetici gözaltına alındı. Güner ifadesinde hakkındaki bütün suçlamaları reddetti. Kulübün ve futbolcuların yasa dışı herhangi bir faaliyette bulunmadığını savunan Güner kulübün vergi dairesine yaklaşık 200 bin euro borcu olduğunu ileri sürdü. Futbol sahasının 30 bin euroluk kirasının dahi ödenemediğini söyledi.