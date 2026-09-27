İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nda dron destekli Huzur ve Asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bin 737 kişinin sorgulandığı denetimlerde 27 kişi gözaltına alınırken 17 işletmeye ceza kesildi, iki eğlence yeri ile iki otel mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda kamu düzeninin sağlanması ve suç unsurlarının önlenmesi amacıyla dron destekli Huzur ve Asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Gece boyunca devam eden denetimlerde 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerinin katıldığı uygulama geniş bir bölgede yürütüldü.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, çevredeki ara sokaklar ve umuma açık eğlence yerlerindeki kontroller dronla havadan desteklendi.

EĞLENCE YERLERİ OTELLER VE ADRESLER DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 25 umuma açık eğlence yeri, beş otel ve iki binada bulunan toplam 10 adres kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda genel ahlaka aykırı davranışların ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik denetimler yapıldı.

Dron kamerasıyla yürütülen kontrollerde fuhuşa aracılık ettiği belirlenen kişilere müdahale edildi. Dört kişi hakkında "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etme" suçundan işlem başlatıldı.

Genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunduğu belirlenen 27 kişi hakkında gerekli işlemler uygulandı. Fuhuş yapıldığı belirlenen iki bina da denetlendi.

ÜÇ ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Ekipler gece boyunca bin 737 kişinin sorgulamasını yaptı. Kontrollerde üç aranan kişi ile iki düzensiz göçmen yakalandı.

Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 12 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan üç kişi hakkında işlem yapılırken üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İKİ EĞLENCE YERİ İLE İKİ OTEL MÜHÜRLENDİ

Umuma açık eğlence yerlerindeki denetimlerde tütün mamulü kullanımı, faaliyet konusuna aykırılık, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırılması ve işletme dışında müzik yayını yapılması gibi mevzuata aykırılıklar belirlendi.

Toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız faaliyet yürüttüğü belirlenen iki eğlence yeri ile iki otel mühürlendi.