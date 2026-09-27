TEKNOFEST için geri sayım başladı! Selçuk Bayraktar'dan çağrı: Çocuklarınızı alıp gelin

Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotifi TEKNOFEST heyecanı bu kez Güneydoğu Anadolu'ya taşınıyor. Dev organizasyonun başlamasına yalnızca 4 gün kala, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan tüm Türkiye'ye anlamlı ve coşkulu bir davet geldi.