TEKNOFEST için geri sayım başladı! Selçuk Bayraktar'dan çağrı: Çocuklarınızı alıp gelin
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotifi TEKNOFEST heyecanı bu kez Güneydoğu Anadolu'ya taşınıyor. Dev organizasyonun başlamasına yalnızca 4 gün kala, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan tüm Türkiye'ye anlamlı ve coşkulu bir davet geldi.
TEKNOFEST Güneydoğu'nun başlamasına son 4 gün kaldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar vatandaşlara "çocuklarınızla gelin" çağrısı yaptı.
Bayraktar videolu paylaşımda, "'Geleceği omuzlayanlar' diye boşuna demiyoruz. TEKNOFEST Güneydoğu için son 4 gün. 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndayız" ifadelerini kullandı.