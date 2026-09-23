Gece ve gündüz süreleri birbirine yaklaşsa da atmosferik kırılma nedeniyle tam eşitlik oluşmuyor.

GECE VE GÜNDÜZ TAM OLARAK EŞİT OLMUYOR

Ekinoks denildiğinde gece ve gündüzün 12'şer saat olduğu düşünülse de astronomik ölçümlerde tam eşitlik oluşmuyor. NOAA'ya göre bunun başlıca nedenlerinden biri atmosferik kırılma. Güneş ışınlarının atmosfere girerken yön değiştirmesi nedeniyle Güneş, geometrik olarak ufkun altına inmiş olsa bile bir süre daha görülebiliyor. Bu durum gündüz süresinin birkaç dakika daha uzun hesaplanmasına neden oluyor.

Güneş'in doğuş ve batış saatleri enleme ve bulunulan bölgeye göre de değişiyor. Bu nedenle ekinoks gününde aydınlık ve karanlık süreleri birbirine oldukça yaklaşırken tam eşitlik her noktada aynı anda gerçekleşmiyor.