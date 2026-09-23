Sonbahar ekinoksu sonrası yeni dönem: Güneş daha erken batacak
Sonbahar ekinoksunun 23 Eylül'de yaşanmasıyla Kuzey Yarım Küre'de astronomik sonbahar başladı. Mevsim değişiminin önemli gök olaylarından biri olan ekinoksun ardından Türkiye'de geceler uzuyor, gündüzler kısalıyor. Bu süreç 21 Aralık'taki kış gündönümüne kadar devam ediyor.
23 Eylül sonbahar ekinoksunun gerçekleşmesiyle Kuzey Yarım Küre'de astronomik sonbahar başladı. Türkiye saatiyle 03.05'te yaşanan ekinoksun ardından geceler uzamaya, gündüzler ise kısalmaya devam ediyor. Bu değişim 21 Aralık'taki kış gündönümüne kadar sürecek. Ekinoks sırasında gece ve gündüz süreleri birbirine oldukça yaklaşsa da atmosferik kırılma nedeniyle tam 12'şer saatlik eşitlik oluşmuyor.
KUZEY YARIM KÜRE'DE ASTRONOMİK SONBAHAR BAŞLADI
ABD Deniz Gözlemevi'nin (US Naval Observatory) 2026 yılı astronomik mevsimler takvimine göre sonbahar ekinoksu 23 Eylül saat 00.05 UTC'de gerçekleşti. Türkiye'nin UTC+3 saat diliminde bulunması nedeniyle ekinoks anı Türkiye saatiyle 03.05'e denk geldi. Bu geçişle birlikte Kuzey Yarım Küre'de astronomik sonbahar, Güney Yarım Küre'de ise astronomik ilkbahar başladı.
NASA'nın verdiği bilgiye göre ekinoks, Güneş'in merkezinin Dünya'nın ekvator düzleminden geçtiği kesin anı ifade ediyor. Eylül ekinoksunda Güneş gökyüzündeki yıllık hareketi sırasında ekvator düzlemini kuzeyden güneye geçiyor.
EKİNOKSTAN SONRA NE DEĞİŞİYOR?
Sonbahar ekinoksunun ardından Türkiye'nin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de gündüz süreleri kısalırken geceler uzuyor. Güneş'in gökyüzündeki günlük hareketi de aralık ayındaki kış gündönümüne kadar giderek daha kısa bir yay çiziyor.
Güney Yarım Küre'de ise bunun tersi yaşanıyor. Astronomik ilkbaharın başlamasıyla gündüz süreleri artarken geceler kısalıyor.
Ekinoks sırasında Güneş, ekvator üzerinde öğle saatlerinde doğrudan tepe noktasında bulunuyor. Dünya'nın birçok bölgesinde Güneş'in doğuş ve batış noktaları da doğu ve batı yönlerine en yakın konuma geliyor.