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Bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmak için ilginç yöntem! 10 TL gönderip telefonunu yazdı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmak için ilginç yöntem! 10 TL gönderip telefonunu yazdı

Elazığ’da Hidayet K., bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmak için dikkat çeken bir yöntem kullandı. Cüzdandaki banka kartında yer alan IBAN’a 10 TL gönderen Hidayet K., açıklama kısmına telefon numarasını yazarak cüzdanın sahibine ulaştı.

Elazığ'da kaybolan bir cüzdan, ilginç bir yöntem sayesinde sahibine teslim edildi.

Çay ocağında oturan Hidayet K., koltuk üzerinde bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşmak isteyen Hidayet K., içindeki banka kartından yola çıktı.

10 TL GÖNDERİP MESAJ BIRAKTI

Cüzdandaki banka kartının üzerindeki IBAN bilgilerini kullanan Hidayet K., hesaba 10 TL gönderdi.

Bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmak için ilginç yöntem! 10 TL gönderip telefonunu yazdı - 1

Para transferinin açıklama kısmına ise "Cüzdanınızı bulduk, buradan ulaşabildik" ifadesini yazan Hidayet K., kendi telefon numarasını da ekledi.

HESABINA GELEN PARAYLA CÜZDANINI BULDU

Hesabına gelen 10 TL'yi gören Rıdvan Y., açıklama kısmındaki mesajı okuyunca cüzdanını düşürdüğünü fark etti.

Telefon numarasından Hidayet K.'ye ulaşan Rıdvan Y., daha sonra buluşarak cüzdanını teslim aldı.

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