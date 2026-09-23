Bartın'da araç çarpan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Bartın'da trafik kazasında yaralanan karaca için ekipler seferber oldu. Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan karaca, yeniden ormanlık alana bırakılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.