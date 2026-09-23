Bartın'da araç çarpan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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Bartın'da trafik kazasında yaralanan karaca için ekipler seferber oldu. Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan karaca, yeniden ormanlık alana bırakılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.
Bartın'da yolun karşısına geçen karacaya araç çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, kazada yaralanan hayvan için harekete geçti. Yaralı tarafından karacaya müdahale edildi.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan karaca, ekipler tarafından yeniden doğaya saldı.