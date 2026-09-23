Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'taki evinden çıktıktan sonra kendisinden 6 yıldır haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Kızı için programa başvuran anne Esin, Elif Merve'nin arkadaş çevresi nedeniyle mağdur olduğunu ve bazı kişilerin birliktelik vaadiyle erkekleri kandırdığını anlattı. Yayına bağlanan bazı arkadaşları ise genç kızın öldürüldüğünü öne sürdü.

Gizli tanık ilk kez Müge Anlı'da konuştu

ÖLDÜRÜLÜP CENAZESİ GÖMÜLDÜ MÜ?

Melisa, Mikail'in bazı kızlara kötü davrandığını, onları dövdüğünü ve özellikle para getiren kişilere karşı şiddet uyguladığını öne sürdü. Ayrıca bir arkadaşından, Elif Merve'nin Mikail tarafından bir bahçede öldürüldüğünü duyduğunu iddia etti.

Hacı İpek ise bu iddiaya tepki göstererek söz konusu bahçenin Mikail'e ait olup olmadığının belli olmadığını söyledi. Melisa da bahçenin Mikail'e ait olduğunu söylemediğini belirtti.