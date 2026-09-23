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Elif Merve Yılmaz dosyasında çarpıcı gelişme! "Öldürülüp gömüldü" iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Elif Merve Yılmaz dosyasında çarpıcı gelişme! "Öldürülüp gömüldü" iddiası

25 Ocak 2021'de kaybolan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya devam ediyor. Tanıkların ortaya attığı "Merve öldürülüp gömüldü" iddiası kan dondururken, dosyanın kilit isimlerinden Mikail'in babası Hacı İpek hakkında da çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'taki evinden çıktıktan sonra kendisinden 6 yıldır haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

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Kızı için programa başvuran anne Esin, Elif Merve'nin arkadaş çevresi nedeniyle mağdur olduğunu ve bazı kişilerin birliktelik vaadiyle erkekleri kandırdığını anlattı. Yayına bağlanan bazı arkadaşları ise genç kızın öldürüldüğünü öne sürdü.

"MİKAİL'İN YANINDAKİLER KONUŞUYORDU"

Dünkü yayına telefonla bağlanarak "Elif Merve Yılmaz'ın öldürüldüğünü biliyorum" diyen Melisa, bugün stüdyoya geldi. Melisa, Elif Merve'nin kaybolduğu dönemde yaşananları ve çevresinde duyduğu iddiaları anlattı.

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ÖLDÜRÜLÜP CENAZESİ GÖMÜLDÜ MÜ?

Melisa, Mikail'in bazı kızlara kötü davrandığını, onları dövdüğünü ve özellikle para getiren kişilere karşı şiddet uyguladığını öne sürdü. Ayrıca bir arkadaşından, Elif Merve'nin Mikail tarafından bir bahçede öldürüldüğünü duyduğunu iddia etti.

Hacı İpek ise bu iddiaya tepki göstererek söz konusu bahçenin Mikail'e ait olup olmadığının belli olmadığını söyledi. Melisa da bahçenin Mikail'e ait olduğunu söylemediğini belirtti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

GİZLİ TANIKTAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Bir diğer gizli tanık ise Elif Merve Yılmaz'ı şahsen tanımadığını, ancak çevrede konuşulanlara göre genç kızın Mikail ile tartıştığı sırada ağır derecede yasaklı madde kullanımı nedeniyle fenalaşarak hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Gizli tanık, Ersin'in olayda herhangi bir şey yapmamış olabileceğini belirterek Mikail'in ağır derecede yasaklı maddeler kullandığını ve Elif Merve'ye de kullandırmış olması hâlinde genç kızın fenalaşmış olabileceğini iddia etti. Tanık ayrıca Bilge ve Ersin'in olay hakkında bilgi sahibi olduğunu ve cesedin taksiyle taşınarak gömüldüğünü öne sürdü.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

TORUNU "ARABADA KAZMA KÜREK GÖRDÜM" DEDİ

Dosyanın kilit isimlerinden Hacı İpek canlı yayına konuk olurken, programda okunan polis ifadeleri de gündeme damga vurdu.

Torun Ceyda'nın emniyete verdiği öne sürülen ifadeye göre, olay döneminde Ceyda ve Bahar'ın dedeleri Hacı İpek'in yanına giderek "Başımız belada, bizi kurtarın" dedikleri ve aracın arkasında kazma ile kürek gördüklerini anlattıkları iddia edildi.

Söz konusu ifadeler canlı yayında tartışılırken Hacı İpek, gündeme getirilen iddiaları reddetti ve böyle bir olaydan haberdar olmadığını savundu.

TAKSİCİ ESİN NEDEN TUTUKLANMAKTAN KORKUYOR?

Öte yandan Elif Merve Yılmaz'ın son bindiği taksinin sahibi olduğu belirtilen Ersin'in, "Tutuklanmaktan korkuyorum" dediği öğrenildi. Elif Merve Yılmaz'ın akıbetine ilişkin araştırma ve programda tanıkların ifadelerinin değerlendirilmesi devam ediyor.

Elif Merve Yılmaz dosyasında çarpıcı gelişme! "Öldürülüp gömüldü" iddiası - 1

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