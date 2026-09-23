Elif Merve Yılmaz dosyasında çarpıcı gelişme! "Öldürülüp gömüldü" iddiası
25 Ocak 2021'de kaybolan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya devam ediyor. Tanıkların ortaya attığı "Merve öldürülüp gömüldü" iddiası kan dondururken, dosyanın kilit isimlerinden Mikail'in babası Hacı İpek hakkında da çarpıcı iddialar gündeme geldi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'taki evinden çıktıktan sonra kendisinden 6 yıldır haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.
Kızı için programa başvuran anne Esin, Elif Merve'nin arkadaş çevresi nedeniyle mağdur olduğunu ve bazı kişilerin birliktelik vaadiyle erkekleri kandırdığını anlattı. Yayına bağlanan bazı arkadaşları ise genç kızın öldürüldüğünü öne sürdü.
"MİKAİL'İN YANINDAKİLER KONUŞUYORDU"
Dünkü yayına telefonla bağlanarak "Elif Merve Yılmaz'ın öldürüldüğünü biliyorum" diyen Melisa, bugün stüdyoya geldi. Melisa, Elif Merve'nin kaybolduğu dönemde yaşananları ve çevresinde duyduğu iddiaları anlattı.
ÖLDÜRÜLÜP CENAZESİ GÖMÜLDÜ MÜ?
Melisa, Mikail'in bazı kızlara kötü davrandığını, onları dövdüğünü ve özellikle para getiren kişilere karşı şiddet uyguladığını öne sürdü. Ayrıca bir arkadaşından, Elif Merve'nin Mikail tarafından bir bahçede öldürüldüğünü duyduğunu iddia etti.
Hacı İpek ise bu iddiaya tepki göstererek söz konusu bahçenin Mikail'e ait olup olmadığının belli olmadığını söyledi. Melisa da bahçenin Mikail'e ait olduğunu söylemediğini belirtti.