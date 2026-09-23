Didim'de sahilde bir kişi ölü bulundu
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Aydın'ın Didim ilçesinde Taşburun Sahili yakınlarında hareketsiz bulunan Üzeyir Taşyumru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Taşburun Sahili yakınlarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden kişinin Üzeyir Taşyumru olduğu öğrenildi. Taşyumru'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.