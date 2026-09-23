Milas'ta bıçaklı dehşet! Duş sırası kavgası kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde aynı evde kalan iş arkadaşları arasında duş sırası nedeniyle çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 22 yaşındaki Cebrail Dündar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan Y.K. ve Ç.K. ise Muğla-Denizli kara yolunda düzenlenen ortak operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Milas'ta işçiler için lojman olarak kiralanan evde meydana geldi. İddiaya göre aynı evde kalan iş arkadaşları arasında duş sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Cebrail Dündar ağır yaralandı. 22 yaşındaki Dündar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda Y.D. ile K.D.'nin de yaralandığı ortaya çıktı.

2 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılardan Y.D.'nin sol kolunun iç kısmında 4 santimetrelik kesi oluştuğu belirtildi. Milas Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Y.D., daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KAÇAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Y.K. ve Ç.K.'nin bir araçla Denizli istikametine gittikleri tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu iki şüpheli, saat 22.30 sıralarında Muğla-Denizli kara yolu üzerinde yakalandı.

Gazeller Jandarma Karakol Komutanlığı ile Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.