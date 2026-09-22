Sonbahar ekinoksunda neler yaşanır? 23 Eylül’ün gece-gündüz dengesi ve dikkat çeken özellikleri
Sonbahar ekinoksu, Kuzey Yarım Küre’de astronomik mevsim değişiminin sınırını belirleyen önemli gök olaylarından biri. 2026 sonbahar ekinoksu 23 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 03.05’te gerçekleşecek. Güneş’in ekvator düzlemini geçtiği bu anda Kuzey Yarım Küre astronomik sonbahara girerken, gündüz ve gece sürelerinin birbirine en çok yaklaştığı dönemlerden birine girilecek.
23 Eylül'de gerçekleşecek sonbahar ekinoksuyla birlikte Kuzey Yarım Küre'de astronomik sonbahar başlayacak. Bu tarihte gece ve gündüz süreleri birbirine oldukça yaklaşacak ancak sanıldığı gibi tam 12'şer saat olmayacak. Ekinokstan sonra Türkiye'nin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de geceler uzamaya, gündüzler ise kısalmaya devam edecek. Bu değişim 21 Aralık'taki kış gündönümüne kadar sürecek.
SONBAHAR EKİNOKSU NE ZAMAN?
ABD Deniz Gözlemevi'nin (US Naval Observatory) 2026 yılı astronomik mevsimler takvimine göre 2026 yılının sonbahar ekinoksu 23 Eylül saat 00.05 UTC'de gerçekleşecek. Türkiye'nin UTC+3 saat diliminde bulunması nedeniyle ekinoks anı 23 Eylül saat 03.05'e denk gelecek.
Bu an, Kuzey Yarım Küre için astronomik sonbaharın; Güney Yarım Küre için ise astronomik ilkbaharın başlangıcını ifade ediyor.
23 EYLÜL: ASTRONOMİK SONBAHARIN BAŞLANGICI
NASA'nın verdiği bilgiye göre ekinoks, Güneş'in merkezinin Dünya'nın ekvator düzleminden geçtiği kesin anı tanımlıyor.
Eylül ekinoksunda Güneş gökyüzündeki yıllık hareketinde ekvator düzlemini kuzeyden güneye geçecek. Bunun ardından Güneş'in gökyüzündeki görünür konumu aralık ayındaki gündönümüne kadar güneye doğru ilerleyecek. Kuzey Yarım Küre'de astronomik sonbahar, bu geçişle birlikte başlayacak.
2026 yılının ilk ekinoksu 20 Mart'ta gerçekleşti; yılın ikinci ekinoksu ise 23 Eylül'de yaşanacak.
23 EYLÜL'DE NELER OLACAK?
Güneş, ekinoks sırasında ekvator üzerinde öğle vaktinde doğrudan tepede bulunuyor. Dünya üzerindeki pek çok noktada Güneş'in doğuş ve batış yönleri de doğu ve batıya en yakın konuma geliyor.
Kuzey Yarım Küre'de 23 Eylül'den sonra geceler gündüzlerden daha uzun hale gelecek. Gündüz süresindeki azalma aralık ayındaki kış gündönümüne kadar devam edecek. Güney Yarım Küre'de ise bunun tersi yaşanacak.