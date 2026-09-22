Gece ve gündüz süreleri birbirine yaklaşacak ancak atmosferik kırılma ve konuma bağlı etkiler nedeniyle tam 12’şer saat olmayacak.

GECE VE GÜNDÜZ EŞİT Mİ?

Sonbahar ekinoksunda gece ve gündüz süreleri birbirine çok yaklaşıyor. Ancak yaygın bilginin aksine, her yerde gece ve gündüz tam 12'şer saat olmuyor.

NOAA'ya göre bunun en önemli nedenlerinden biri atmosferik kırılma. Güneş ışınları atmosfere girerken yön değiştiriyor. Bu nedenle Güneş, aslında ufkun altına inmiş olsa bile birkaç dakika daha görülebiliyor. Bu durum gündüz süresinin biraz daha uzun hesaplanmasına yol açıyor.

Güneş'in doğuş ve batış saatleri bulunulan bölgeye göre de değişiyor. Bu nedenle 23 Eylül'de gece ve gündüz süreleri birbirine oldukça yaklaşsa da tam olarak eşitlenmiyor.

ABD Ulusal Hava Servisi de ekinokslarda aydınlık ve karanlık sürelerinin yaklaşık olarak eşitlendiğini, sürelerin enleme bağlı olarak birkaç dakika farklılaşabildiğini aktarıyor.