Yaklaşık 6 yıl çalıştığı restoranda görev yapan aşçı, iş yeri ortağının müşteriye ketçap vermediği gerekçesiyle kendisine küfür ettiğini ve ardından işten çıkarıldığını belirterek İş Mahkemesi'ne başvurdu.

KETÇAP TARTIŞMASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Davacı aşçı, iş yeri ortağı R.S.'nin müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini ve iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğini ileri sürdü.

Aşçı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ile eksik ödenen ücret alacaklarının tahsil edilmesini talep etti.

İşveren tarafı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işten ayrılan tarafın çalışan olduğunu ve tazminat hakkı bulunmadığını savundu.