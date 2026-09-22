Ketçap davasında karar çıktı! Patronun hakaretine uğrayan aşçı yıllar sonra hakkını aldı
Bursa’da bir restoranda yaşanan ketçap tartışması, yıllar süren hukuk mücadelesine dönüştü. Müşteriye ketçap vermediği gerekçesiyle iş yeri ortağının hakaretine uğradığını belirten aşçı, açtığı davayı kazandı ve Yargıtay kararıyla tazminat hakkına kavuştu.
Bursa'da bir restoranda çalışan aşçının yaşadığı tartışma, yıllar sonra mahkeme kararıyla sonuçlandı.
Yaklaşık 6 yıl çalıştığı restoranda görev yapan aşçı, iş yeri ortağının müşteriye ketçap vermediği gerekçesiyle kendisine küfür ettiğini ve ardından işten çıkarıldığını belirterek İş Mahkemesi'ne başvurdu.
KETÇAP TARTIŞMASI MAHKEMEYE TAŞINDI
Davacı aşçı, iş yeri ortağı R.S.'nin müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini ve iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğini ileri sürdü.
Aşçı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ile eksik ödenen ücret alacaklarının tahsil edilmesini talep etti.
İşveren tarafı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işten ayrılan tarafın çalışan olduğunu ve tazminat hakkı bulunmadığını savundu.
MAHKEME AŞÇIYI HAKLI BULDU
İş Mahkemesi, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine ilişkin işveren tarafından yeterli delil sunulmadığı gerekçesiyle aşçının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına karar verdi.
Mahkeme ayrıca kullanılmayan izinler ile ispatlanan bazı alacak kalemlerinin ödenmesine hükmetti.
Tarafların istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi de iş sözleşmesinin sona ermesinde çalışanın haklı nedenlerinin bulunduğunu değerlendirdi.
YARGITAY KARARI ONADI
Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi.
Daire, Bölge Adliye Mahkemesi kararını oy birliğiyle onadı.
Böylece müşteriye ketçap verilmemesi nedeniyle başlayan tartışma sonrası açılan hukuk mücadelesinde aşçının tazminat hakkı kesinleşmiş oldu.