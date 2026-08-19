Okulun spor salonunda feci kaza! Kale direğinin altında kalan minik Mert kurtarılamadı

Şanlıurfa'da okulun kapalı spor salonunda filesine tırmanmaya çalışırken üzerine devrilen kale direğinin altında kalan 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de salonda bulunan portatif kale direğiyle oynamaya başladı. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği, Mert Ali'nin üzerine devrildi.

Olay, Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali Yavuz'u yanında kapalı spor salonuna götürdü.

KURTARILAMADI

Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Mert Ali, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yavuz'un cenazesi, Sırrın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.