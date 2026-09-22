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Terlikleriyle evden çıktı, 5 ay sonra bulundu! Ukraynalı Maria’nın Müge Anlı’da anlattıkları şoke etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Terlikleriyle evden çıktı, 5 ay sonra bulundu! Ukraynalı Maria’nın Müge Anlı’da anlattıkları şoke etti

29 Nisan'da İstanbul Esenler'deki evinden çıktıktan sonra 5 aydır kendisinden haber alınamayan üç çocuk annesi Meryem Balta bulundu. Eşinin iddialarını yalanlayan genç kadın, canlı yayında eşinden şiddet gördüğünü öne sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de stüdyoya gelerek Meryem Balta'nın ifadesini almak üzere işlem başlattı.

29 Nisan'da İstanbul Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra kendisinden 5 aydır haber alınamayan 29 yaşındaki üç çocuk annesi Mariia Meryem Balta bulundu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

İZLEYİCİLERDEN PEŞ PEŞE İHBAR GELDİ

Meryem'in eşi Cebrail Balta'nın Müge Anlı'nın programına başvurmasının ardından programa ulaşan bir izleyici, genç kadının yaklaşık 2-3 aydır yanında olduğunu belirterek fotoğraflarını gönderdi.

MARİİA MERYEM BALTA BULUNDU! MÜGE ANLI STÜDYOSUNDA YÜZLEŞME

Hastane bahçesinde titrer halde bulduğunu ve daha sonra evine götürdüğünü anlatan kadın, Meryem'in kendisini bekar olarak tanıttığını ve arkadaşlarının onu evden attığını söylediğini aktardı.

Aylar sonra bulunan Meryem Balta, canlı yayında yaptığı açıklamalarda evden ayrılmasının nedeninin eşi Cebrail Balta'nın kendisine uyguladığı şiddet olduğunu öne sürdü.

Terlikleriyle evden çıktı, 5 ay sonra bulundu! Ukraynalı Maria’nın Müge Anlı’da anlattıkları şoke etti - 1

"TEK AMACIM O ADAMDAN KURTULMAK"

Canlı yayına katılarak yaşadıklarını anlatan Meryem Balta, eşinden şiddet gördüğünü ve bu nedenle evden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Eşinin kendisi hakkında "Akıl sağlığı yerinde değil, halüsinasyonlar görüyor" şeklindeki iddialarını da kesin bir dille reddeden genç kadın, sağlıklı olduğunu belirtti.

Eşinden korktuğunu ifade eden Meryem Balta, boşanmak, ülkesi Ukrayna'ya dönmek ve çocuklarına yeniden kavuşmak istediğini dile getirdi.

Meryem Balta'dan eşine yönelik şiddet iddiası.Meryem Balta'dan eşine yönelik şiddet iddiası.

MARİA MERYEM'DEN ŞİDDET İDDİALARI

Meryem Balta, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Eşim bana şiddet uyguluyordu. Mecbur evden çıktım ve hastanede tedavi gördüm. Bir anne çocuklarını bırakmak ister mi? Ukrayna'dan bir arkadaşım gelmişti, eşim onu kıskandı. Karnıma yumrukla vurdu, kaşıkla kafama vurdu. Keşke o akşam evden çıksaydım. Müge Anlı, siz kadınlara da destek oluyorsunuz. Umarım bana da destek olursunuz. Ülkeme dönmek, o adamdan kurtulmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Allah izin verirse çocuklarımı da yanıma almak istiyorum."

Terlikleriyle evden çıktı, 5 ay sonra bulundu! Ukraynalı Maria’nın Müge Anlı’da anlattıkları şoke etti - 2

EMNİYET EKİPLERİ STÜDYOYA GELDİ

Genç kadının ülkesine dönme isteği ve yaşadığı sürecin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı yayın sırasında stüdyoya gelerek Meryem Balta'nın ifadesini almak üzere işlem başlattı. Ekiplerin stüdyoya gelmesinin ardından Meryem Balta'nın emniyetteki işlemleri için gerekli süreç yürütülmeye başlandı.

Müge Anlı da canlı yayında emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Terlikleriyle evden çıktı, 5 ay sonra bulundu! Ukraynalı Maria’nın Müge Anlı’da anlattıkları şoke etti - 3

BOŞANMA VE UKRAYNA'YA DÖNÜŞ SÜRECİ

Meryem Balta'nın Ukrayna'ya dönerek hayatına kendi başına devam etmek istediğini belirtmesinin ardından hukuki süreç için gerekli adımlar atılmaya başlandı. Eşi Cebrail Balta'nın da avukatı aracılığıyla boşanma vekâleti vermesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Üç çocuk annesi Meryem Balta'nın emniyetteki işlemlerinin ardından nasıl bir yol izleyeceği ve çocuklarına ne zaman kavuşacağı merak konusu oldu.

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