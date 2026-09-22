Kaynak: ATV

İZLEYİCİLERDEN PEŞ PEŞE İHBAR GELDİ

Meryem'in eşi Cebrail Balta'nın Müge Anlı'nın programına başvurmasının ardından programa ulaşan bir izleyici, genç kadının yaklaşık 2-3 aydır yanında olduğunu belirterek fotoğraflarını gönderdi.

Hastane bahçesinde titrer halde bulduğunu ve daha sonra evine götürdüğünü anlatan kadın, Meryem'in kendisini bekar olarak tanıttığını ve arkadaşlarının onu evden attığını söylediğini aktardı.

Aylar sonra bulunan Meryem Balta, canlı yayında yaptığı açıklamalarda evden ayrılmasının nedeninin eşi Cebrail Balta'nın kendisine uyguladığı şiddet olduğunu öne sürdü.