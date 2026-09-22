Terlikleriyle evden çıktı, 5 ay sonra bulundu! Ukraynalı Maria’nın Müge Anlı’da anlattıkları şoke etti
29 Nisan'da İstanbul Esenler'deki evinden çıktıktan sonra 5 aydır kendisinden haber alınamayan üç çocuk annesi Meryem Balta bulundu. Eşinin iddialarını yalanlayan genç kadın, canlı yayında eşinden şiddet gördüğünü öne sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de stüdyoya gelerek Meryem Balta'nın ifadesini almak üzere işlem başlattı.
29 Nisan'da İstanbul Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra kendisinden 5 aydır haber alınamayan 29 yaşındaki üç çocuk annesi Mariia Meryem Balta bulundu.
İZLEYİCİLERDEN PEŞ PEŞE İHBAR GELDİ
Meryem'in eşi Cebrail Balta'nın Müge Anlı'nın programına başvurmasının ardından programa ulaşan bir izleyici, genç kadının yaklaşık 2-3 aydır yanında olduğunu belirterek fotoğraflarını gönderdi.
Hastane bahçesinde titrer halde bulduğunu ve daha sonra evine götürdüğünü anlatan kadın, Meryem'in kendisini bekar olarak tanıttığını ve arkadaşlarının onu evden attığını söylediğini aktardı.
Aylar sonra bulunan Meryem Balta, canlı yayında yaptığı açıklamalarda evden ayrılmasının nedeninin eşi Cebrail Balta'nın kendisine uyguladığı şiddet olduğunu öne sürdü.
"TEK AMACIM O ADAMDAN KURTULMAK"
Canlı yayına katılarak yaşadıklarını anlatan Meryem Balta, eşinden şiddet gördüğünü ve bu nedenle evden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Eşinin kendisi hakkında "Akıl sağlığı yerinde değil, halüsinasyonlar görüyor" şeklindeki iddialarını da kesin bir dille reddeden genç kadın, sağlıklı olduğunu belirtti.
Eşinden korktuğunu ifade eden Meryem Balta, boşanmak, ülkesi Ukrayna'ya dönmek ve çocuklarına yeniden kavuşmak istediğini dile getirdi.