-°C
CANLI YAYIN

Yalova'da sabaha karşı başlayan sağanak hayatı felç etti: Metrekareye 30 kilogram yağış düştü

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yalova'da sabaha karşı başlayan sağanak hayatı felç etti: Metrekareye 30 kilogram yağış düştü

Yalova’da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte zorlanırken ekipler olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Yalova'da sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü kentte bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Yalova'da sabaha karşı başlayan sağanak hayatı felç etti: Metrekareye 30 kilogram yağış düştü - 1

Yollarda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken trafikte zaman zaman yavaşlama yaşandı.

Yalova'da sabaha karşı başlayan sağanak hayatı felç etti: Metrekareye 30 kilogram yağış düştü - 2

EKİPLER SU BASKINLARINA KARŞI HAZIR BEKLİYOR

Yağışın sürmesi üzerine ekipler olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti. Cadde ve sokaklardaki birikintilerin ulaşım üzerindeki etkisi yakından takip edilmeye başlandı.

Yalova'da sabaha karşı başlayan sağanak hayatı felç etti: Metrekareye 30 kilogram yağış düştü - 3

YAĞIŞ YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Yalova'daki yağışın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmak için ilginç yöntem! 10 TL gönderip telefonunu yazdı
Sonraki Haber
Bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmak için ilginç yöntem! 10 TL gönderip telefonunu yazdı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın