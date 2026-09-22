Yalova'da sabaha karşı başlayan sağanak hayatı felç etti: Metrekareye 30 kilogram yağış düştü
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Yalova’da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte zorlanırken ekipler olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.
Yalova'da sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü kentte bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Yollarda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken trafikte zaman zaman yavaşlama yaşandı.
EKİPLER SU BASKINLARINA KARŞI HAZIR BEKLİYOR
Yağışın sürmesi üzerine ekipler olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti. Cadde ve sokaklardaki birikintilerin ulaşım üzerindeki etkisi yakından takip edilmeye başlandı.
YAĞIŞ YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK
Meteorolojiden alınan bilgilere göre Yalova'daki yağışın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.