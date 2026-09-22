Kısa süre sonra kendisine ulaşan şüpheli, aracı almak istediğini ve ödemenin "güvenli kapora sistemi" adı verilen bir yöntemle yapılacağını söyledi.

Bostan, internet üzerinden verdiği araç ilanı sonrası kendisine ulaşan kişilerin "güvenli kapora sistemi" ve noter masrafı bahanesiyle para talep ettiğini belirterek durumu fark etti.

Sistemin gerçek olmadığını bildiğini söyleyen Bostan, "Devamlı araba alım satışı yaptığımız için böyle bir sistem olmadığını söyledim. Bana yeni bir sistem olduğunu söylediler" dedi.

Bostan, "Pazar günü satış sitesinde aracımı satmak için ilana koydum. Aradan yarım saat geçtikten sonra bu kişiler aradı. 'Aracı biz aldık, kaporanı göndereceğiz' dediler. Bir saat sonra tekrar arayıp 'Yarın için güvenli kapora sistemiyle göndereceğiz paranı' dediler" ifadelerini kullandı.

Dolandırılmaya çalışıldığını anlayan Bostan, polis ekiplerine bilgi verdi. Herhangi bir para transferi gerçekleşmediği için olayın teşebbüs aşamasında kaldığı öğrenildi.

Bostan, şüphelilerin daha sonra noter bahanesiyle kendisini yönlendirmeye çalıştığını şöyle anlattı:

"Pazartesi sabahı beni aradı, 'Notere geçiyorum, paranı gönderiyorum. Seni tekrar arayacağım' dedi. Daha sonra 'Mobil bankacılığına giriş yap, sen de aynı işlemi yapacaksın ama senden para düşmeyecek' dedi. Ben orada bunun bir dolandırıcılık vakası olduğunu anladım."

GÖRÜŞMELERİ KAYDA ALDI

Bostan, dolandırıcılarla yeniden iletişime geçerek görüşmeleri kayıt altına aldığını söyledi.

Bostan, "Ben adamlara, 'Şu anda müsait değilim, daha sonra sizi arayacağım' dedim. O sırada emniyet güçleriyle iletişime geçtim ve böyle bir durum olduğunu söyledim. Herhangi bir dolandırılma işlemi olmadığı için müdahale edemeyeceklerini belirttiler" dedi.

Görüşmeyi tekrar yaptığını aktaran Bostan, "Onları yeniden aradım ve işlemi yapacakmış gibi davranarak video kaydı aldım. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olsun. Bu kişiler insanları bu şekilde dolandırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.