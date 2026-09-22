Aracını satmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu! Oyunu son anda bozdu
Kocaeli’de aracını internetten satışa çıkaran Bahadır Bostan, “güvenli kapora” ve noter masrafı bahanesiyle kendisini 40 bin lira dolandırmaya çalışan kişilerin planını fark etti. Bostan, polise bilgi verdikten sonra dolandırıcılarla yaptığı görüşmeleri kayda alarak vatandaşları uyardı.
Kocaeli'de aracını satmak isteyen Bahadır Bostan, dolandırıcıların yeni yöntemini son anda fark ederek mağdur olmaktan kurtuldu.
Bostan, internet üzerinden verdiği araç ilanı sonrası kendisine ulaşan kişilerin "güvenli kapora sistemi" ve noter masrafı bahanesiyle para talep ettiğini belirterek durumu fark etti.
"GÜVENLİ KAPORA" BAHANESİYLE 40 BİN LİRA İSTEDİLER
Bahadır Bostan, 20 Eylül'de aracını bir ilan sitesi üzerinden satışa çıkardı.
Kısa süre sonra kendisine ulaşan şüpheli, aracı almak istediğini ve ödemenin "güvenli kapora sistemi" adı verilen bir yöntemle yapılacağını söyledi.
Ertesi gün tekrar arayan şüpheli, noter masrafı ve sembolik işlem gerekçesiyle Bostan'dan mobil bankacılık üzerinden 39 bin 512 lira göndermesini istedi.
Şüpheli, bu paranın hesabından eksilmeyeceğini iddia etti.
DOLANDIRICILIK PLANI FARK EDİLDİ
Araç alım satımıyla ilgilendiği için işlemin mantığını bilen Bostan, durumdan şüphelendi.
Dolandırılmaya çalışıldığını anlayan Bostan, polis ekiplerine bilgi verdi. Herhangi bir para transferi gerçekleşmediği için olayın teşebbüs aşamasında kaldığı öğrenildi.
Bostan, vatandaşları uyarmak amacıyla şüphelilerle yeniden iletişime geçti ve işlemi yapıyormuş gibi davranarak görüşmeleri cep telefonuyla kaydetti.
"ORADA DOLANDIRICILIK OLDUĞUNU ANLADIM"
Yaşadıklarını anlatan Bahadır Bostan, dolandırıcıların kendisine kapora göndereceklerini söylediklerini belirtti.
Bostan, "Pazar günü satış sitesinde aracımı satmak için ilana koydum. Aradan yarım saat geçtikten sonra bu kişiler aradı. 'Aracı biz aldık, kaporanı göndereceğiz' dediler. Bir saat sonra tekrar arayıp 'Yarın için güvenli kapora sistemiyle göndereceğiz paranı' dediler" ifadelerini kullandı.
Sistemin gerçek olmadığını bildiğini söyleyen Bostan, "Devamlı araba alım satışı yaptığımız için böyle bir sistem olmadığını söyledim. Bana yeni bir sistem olduğunu söylediler" dedi.
Bostan, şüphelilerin daha sonra noter bahanesiyle kendisini yönlendirmeye çalıştığını şöyle anlattı:
"Pazartesi sabahı beni aradı, 'Notere geçiyorum, paranı gönderiyorum. Seni tekrar arayacağım' dedi. Daha sonra 'Mobil bankacılığına giriş yap, sen de aynı işlemi yapacaksın ama senden para düşmeyecek' dedi. Ben orada bunun bir dolandırıcılık vakası olduğunu anladım."
GÖRÜŞMELERİ KAYDA ALDI
Bostan, dolandırıcılarla yeniden iletişime geçerek görüşmeleri kayıt altına aldığını söyledi.
Bostan, "Ben adamlara, 'Şu anda müsait değilim, daha sonra sizi arayacağım' dedim. O sırada emniyet güçleriyle iletişime geçtim ve böyle bir durum olduğunu söyledim. Herhangi bir dolandırılma işlemi olmadığı için müdahale edemeyeceklerini belirttiler" dedi.
Görüşmeyi tekrar yaptığını aktaran Bostan, "Onları yeniden aradım ve işlemi yapacakmış gibi davranarak video kaydı aldım. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olsun. Bu kişiler insanları bu şekilde dolandırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.