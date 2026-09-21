Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 16 yaşındaki B.İ., tartıştığı annesi İ.İ.’yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayda ağır yaralanan H.T. hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda anne hayatını kaybetti.

Gazipaşa Mahallesi'nde 16 yaşındaki B.İ., 34 yaşındaki annesi İ.İ. ve yanlarında bulunan H.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ., yanında bulunan tabancayla annesi İ.İ. ve H.T.'ye ateş etti.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İ.İ. ve H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.İ., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.İ.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

H.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan B.İ.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.