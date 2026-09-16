Zonguldak’ta 17 yaşındaki Sıla T.’nin arkadaşlarıyla görüşmesi ve izinsiz alışveriş merkezine gitmesi gerekçesiyle babası Selahattin T. ve annesi Sevil T. tarafından darbedilip zincirle yatağa bağlandığı iddia edildi. Evde zincirli halde bulunan genç kız ile vücutlarında darp izleri tespit edilen 3 kardeşi devlet korumasına alındı. Gözaltına alınan baba, bir gazetecinin sorusuna, “Kızını dövmeyen dizini döver” şeklinde yanıt verdi.

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 17 yaşındaki Sıla T.'nin babası Selahattin T. tarafından darbedildiği ve zincirle yatağa bağlandığı öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZI ZİNCİRLİ HALDE BULDULAR

Jandarma ekipleri, Sıla T.'yi babaannesiyle birlikte girdikleri evde buldu.

Genç kızın kelepçeli halde yatağa zincirle bağlı olduğu iddia edildi.

Sıla T., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

4 KARDEŞ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sıla T. ile 3 kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Yapılan kontrollerde dört kardeşin de vücutlarında darp izleri olduğu belirlendi. Bunun üzerine Sıla T. ve kardeşleri devlet koruması altına alındı.

"İZİNSİZ AVM'YE GİTTİ, GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

Olayın ardından anne Sevil T. ve baba Selahattin T. gözaltına alındı.

Çiftin jandarmadaki ifadelerinde, kızlarının izinsiz alışveriş merkezine gittiğini, bazı kişilerle görüştüğünü ve kaçmaya çalıştığını öne sürdükleri öğrenildi.

Anne ve babanın bu durumları engellemek amacıyla zincirleme olayının yaşandığını söyledikleri iddia edildi.

BABADAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Selahattin T. ve Sevil T. adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Selahattin T.'ye, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusu yöneltildi.

Selahattin T., "Kızını dövmeyen dizini döver" şeklinde cevap verdi.

Aynı soruya anne Sevil T. ise "Hayır ama siz rencide ediyorsunuz" yanıtını verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.