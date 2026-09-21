-°C
CANLI YAYIN

İstanbul için alarm verildi! 22 Eylül sabahına dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul için alarm verildi! 22 Eylül sabahına dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul Valiliği, kent genelinde salı ve çarşamba günleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşeceği belirtilirken, sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle peş peşe uyarılar geldi.

İSTANBUL'U SALI VE ÇARŞAMBA SAĞANAK VURACAK

İstanbul Valiliği, salı ve çarşamba günleri sağanağın ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağını bildirirken, AKOM bazı bölgelerde metrekare başına 30 ila 60 kilogram yağış beklendiğini açıkladı. Sıcaklıkların da hissedilir derecede düşeceği kentte sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul için alarm verildi! 22 Eylül sabahına dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor - 1

VALİLİKTEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kent genelinde 22 Eylül Salı sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu.

Yağışların salı ve çarşamba günleri kuvvetli olması beklenirken, yağışlı sistemin 23 Eylül Çarşamba akşam saatlerinden sonra İstanbul'u terk edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için alarm verildi! 22 Eylül sabahına dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor - 2

5-7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Valilik açıklamasında, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği belirtildi. Rüzgârın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Valilik, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İstanbul için alarm verildi! 22 Eylül sabahına dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor - 3

AKOM: BALKANLARDAN SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Salı sabahından itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgârın saatte 20-50 kilometreye ulaşması bekleniyor. Halen 26-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların ise 6-8 derece birden düşerek bahar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

İstanbul için alarm verildi! 22 Eylül sabahına dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor - 4

YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

AKOM'a göre Marmara Bölgesi'nde beklenen kuvvetli yağışların salı günü saat 20.00'den itibaren etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde metrekare başına 30 ila 60 kilogram arasında yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış geçişlerinin 23 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar İstanbul'da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul için alarm verildi! 22 Eylül sabahına dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor - 5

YILDIRIM, ŞİMŞEK VE FIRTINA RİSKİ

Karadeniz'in nemli havasını bölgeye taşıyan poyraz nedeniyle nem miktarının yüksek seviyelere çıkması bekleniyor. Atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava ile yer seviyesindeki sıcaklığın etkisiyle yıldırım, şimşek ve fırtınayla birlikte gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceği değerlendiriliyor.

AKOM da ani su baskınları, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Yeni haftada hava değişiyorYeni haftada hava değişiyor YENİ HAFTADA HAVA DEĞİŞİYOR

Önceki Haber
Eski DHMİ Daire Başkanı Acar gözaltına alındı
Eski DHMİ Daire Başkanı Acar gözaltına alındı
Kastamonu'da tekstil atölyesinde gaz paniği! 12 işçi hastanelik oldu
Sonraki Haber
Kastamonu'da tekstil atölyesinde gaz paniği! 12 işçi hastanelik oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın