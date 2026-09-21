İstanbul için alarm verildi! 22 Eylül sabahına dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor
İstanbul Valiliği, kent genelinde salı ve çarşamba günleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşeceği belirtilirken, sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.
İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle peş peşe uyarılar geldi.
İSTANBUL'U SALI VE ÇARŞAMBA SAĞANAK VURACAK
İstanbul Valiliği, salı ve çarşamba günleri sağanağın ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağını bildirirken, AKOM bazı bölgelerde metrekare başına 30 ila 60 kilogram yağış beklendiğini açıkladı. Sıcaklıkların da hissedilir derecede düşeceği kentte sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
VALİLİKTEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kent genelinde 22 Eylül Salı sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu.
Yağışların salı ve çarşamba günleri kuvvetli olması beklenirken, yağışlı sistemin 23 Eylül Çarşamba akşam saatlerinden sonra İstanbul'u terk edeceği tahmin ediliyor.
5-7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Valilik açıklamasında, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği belirtildi. Rüzgârın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Valilik, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.