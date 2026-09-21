AKOM: BALKANLARDAN SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Salı sabahından itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgârın saatte 20-50 kilometreye ulaşması bekleniyor. Halen 26-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların ise 6-8 derece birden düşerek bahar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.