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Eski DHMİ Daire Başkanı Acar gözaltına alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Eski DHMİ Daire Başkanı Acar gözaltına alındı

Ankara'da bugün tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar bugün gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında, eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturma titizlikle devam etmektedir."

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