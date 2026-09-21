Düğünde maganda dehşeti! Yorgun mermi masum kadına isabet etti: 9 tutuklama
Aksaray'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kadın, omzuna isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğün magandalarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 13 Eylül'de Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir düğünde havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi, Nilüfer D. isimli kadının omzuna isabet etti. Yaralanan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, düğünde tabancayla ateş açan 10 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Tabancaların da ele geçirildiği operasyonda şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 10 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaralanan kadının tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.