Düğünde maganda dehşeti! Yorgun mermi masum kadına isabet etti: 9 tutuklama

Aksaray'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kadın, omzuna isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğün magandalarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.