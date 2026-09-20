Zeytinburnu'nda temizlik yaptığı sırada 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Sabiha E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Sabiha E., 6 katlı binanın 5'inci katındaki evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.