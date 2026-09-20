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Zeytinburnu'nda balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zeytinburnu'nda balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda 5'inci kattaki evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen Sabiha E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda temizlik yaptığı sırada 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Sabiha E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Sabiha E., 6 katlı binanın 5'inci katındaki evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeytinburnu'nda balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - 1

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sabiha E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

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