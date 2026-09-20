Diyarbakır Ergani yolunda feci kaza: Otomobil ile traktör çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ergani-Diyarbakır yolu Karpuzlu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ergani-Diyarbakır yolu üzerindeki Karpuzlu mevkisinde yaşandı.
OTOMOBİL AYNI YÖNDEKİ TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI
Edinilen bilgiye göre, 21 AHR 845 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen traktörle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri yönlendirildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
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