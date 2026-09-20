Diyarbakır Ergani yolunda feci kaza: Otomobil ile traktör çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ergani-Diyarbakır yolu Karpuzlu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.