Mardin’de 13 yaşındaki Selahattin Karayel haber alınamıyor! Arama çalışmalarına kadavra köpekleri de katıldı

Mardin’in Derik ilçesinde arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan 13 yaşındaki Selahattin Karayel’den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra kadavra köpekleri de kullanılıyor.