-°C
CANLI YAYIN

Mardin’de 13 yaşındaki Selahattin Karayel haber alınamıyor! Arama çalışmalarına kadavra köpekleri de katıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mardin’de 13 yaşındaki Selahattin Karayel haber alınamıyor! Arama çalışmalarına kadavra köpekleri de katıldı

Mardin’in Derik ilçesinde arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan 13 yaşındaki Selahattin Karayel’den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra kadavra köpekleri de kullanılıyor.

Mardin'in Derik ilçesinde 13 yaşındaki Selahattin Karayel'den haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Mardin’de 13 yaşındaki Selahattin Karayel haber alınamıyor! Arama çalışmalarına kadavra köpekleri de katıldı - 1

ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI

Olay, 19 Eylül'de Derik ilçesine bağlı kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Selahattin Karayel, arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Ancak ailesi, bir süre sonra kendisinden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mardin’de 13 yaşındaki Selahattin Karayel haber alınamıyor! Arama çalışmalarına kadavra köpekleri de katıldı - 2

KADAVRA KÖPEKLERİ DE ARAMALARA KATILDI

Akşam saatlerinde başlayan arama çalışmaları 20 Eylül'de de sürdü.

Ekipler, bölgedeki aramalarda kadavra köpeklerinden de yararlandı.

Selahattin Karayel'in bulunması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Abdülhamid Terkin ve Ayşegül Yaşar cinayetleri aydınlatıldı!Abdülhamid Terkin ve Ayşegül Yaşar cinayetleri aydınlatıldı! ABDÜLHAMİD TERKİN VE AYŞEGÜL YAŞAR CİNAYETLERİ AYDINLATILDI!

Zeytinburnu'nda balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Zeytinburnu'nda balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın