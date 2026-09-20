Mardin’de 13 yaşındaki Selahattin Karayel haber alınamıyor! Arama çalışmalarına kadavra köpekleri de katıldı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Mardin’in Derik ilçesinde arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan 13 yaşındaki Selahattin Karayel’den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra kadavra köpekleri de kullanılıyor.
Mardin'in Derik ilçesinde 13 yaşındaki Selahattin Karayel'den haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI
Olay, 19 Eylül'de Derik ilçesine bağlı kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Selahattin Karayel, arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Ancak ailesi, bir süre sonra kendisinden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
KADAVRA KÖPEKLERİ DE ARAMALARA KATILDI
Akşam saatlerinde başlayan arama çalışmaları 20 Eylül'de de sürdü.
Ekipler, bölgedeki aramalarda kadavra köpeklerinden de yararlandı.
Selahattin Karayel'in bulunması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.