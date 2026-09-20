Otoparkta akılalmaz anlar! Araçların üzerinde zıplayarak yürüdü
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Ankara’nın Sincan ilçesinde gece saatlerinde yediemin otoparkına giren kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki fenerle araçların üzerinde zıplayarak yürüdü. Saat 00.00 sıralarında yaşanan olayda şahsın araçların üzerinden geçerek ilerlediği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki yediemin otoparkında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, elindeki fenerle otoparktaki araçların üzerine çıktı.
Şahsın araçların üzerinde zıplayarak yürümesi çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın araçların üzerinde ilerlediği anlar dikkat çekti.