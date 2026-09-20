Manisa'da çay bahçesinde kanlı husumet dehşeti! Ateş açtığı hasmı kaçtı, masum müşteriyi vurdu

İddiaya göre Y.C., aralarında husumet bulunan kişilerin çay bahçesinde oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine adrese gelen Y.C., belinden çıkardığı tabancayla gruba doğru ateş açtı. Saldırı sırasında şüphelinin hedefindeki kişiler kaçarken, tabancadan çıkan kurşunlardan biri çay bahçesindeki müşterilerden S.K.'ye isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağına 2 kurşun isabet eden S.K., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Y.C.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.