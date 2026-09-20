Koku ihbarıyla harekete geçildi! 2 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi:
|
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir adresten yayılan koku üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 1 kilo 848 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adresten "koku yayıldığı" yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 1 kilo 848 gram esrar ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.