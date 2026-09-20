Konya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yangın, Seydişehir -Bozkır kara yolu üzerinde, Akkise ile Saray Boğazı mevkisindeki çalılık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına karadan yoğun şekilde müdahale etti.