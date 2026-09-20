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Konya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Konya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde çalılık alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin yoğun ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Facianın eşiğinden dönülen bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları titizlikle sürerken, yangınla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Yangın, Seydişehir-Bozkır kara yolu üzerinde, Akkise ile Saray Boğazı mevkisindeki çalılık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

Konya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - 1

Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına karadan yoğun şekilde müdahale etti.

Konya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - 2

Ekiplerin koordineli ve hızlı çalışması sayesinde alevlerin daha geniş bir alana yayılması engellendi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

#Seydişehir
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