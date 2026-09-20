Ardahan’ın Göle ilçesinde Kura Nehri’nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler nehir suyundan ve ölü balıklardan numune alırken, ölümlerin kesin nedeni yapılacak analizlerin ardından belirlenecek.

Ardahan'ın Göle ilçesi sınırlarında bulunan Kura Nehri'nde balık ölümleri yaşandı.

Nehirin Sürügüden köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ölümler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

SU VE BALIKLARDAN NUMUNE ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Göle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, nehir suyunda inceleme yaptı.

Ekipler, analiz edilmek üzere sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

BALIK ÖLÜMLERİ 3 NOKTADA YOĞUNLAŞTI

Saha incelemelerinde balık ölümlerinin nehrin 3 farklı noktasında yoğunlaştığı belirlendi.

Kıyıya vuran onlarca ölü balık olduğu tespit edilirken, ekiplerin incelemeleri devam etti.

İlk değerlendirmelerde sudaki çözünmüş oksijen seviyesinin balıkların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli kritik seviyenin altında olabileceği değerlendirildi.

Balık ölümlerinin kesin nedeni alınan numuneler üzerinde yapılacak analizlerin ardından ortaya çıkacak.