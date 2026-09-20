Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçenlere yol vermek için duran Alman turistin kullandığı otomobile arkadan gelen yolcu minibüsü çarptı. Kazada yaralanan olmazken, olayı gören vatandaşlar minibüs şoförüne karşı Alman turisti savundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yaşanan kazada Alman turistler ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Kazayı gören vatandaşlar ise yaya geçidinde duran Alman turistin tarafında yer aldı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alman turistin kullandığı otomobil, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için durdu.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen yolcu minibüsü, takip mesafesini koruyamayarak duran otomobile arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TURİSTİ SUÇLAMAYA ÇALIŞTI

Kazanın ardından minibüsten inen sürücü, Alman turisti suçlamaya çalıştı. Ülkelerinde benzer bir olayla karşılaşmadıkları belirtilen Alman turistler ise yaşananlar karşısında şaşkınlık yaşadı.

Minibüs sürücüsünün olay yerine gelen trafik polislerine, "Birden önümde duruverdi" demesi dikkat çekti.

Kazayı gören vatandaşlar ise minibüs sürücüsünün hatalı olduğunu, Alman turistin yaya geçidinde yayalara yol vermek için durduğunu söyledi.

TARAFLAR TERCÜMAN ARACILIĞIYLA ANLAŞTI

Olayın ardından taraflar tercüman aracılığıyla kendi aralarında kaza raporu tuttu.