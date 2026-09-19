Bursa’da feci kaza! 18 yaşındaki sürücü ağır yaralı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 18 yaşındaki aday sürücü M.Y. ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç sürücü hastaneye kaldırılırken, yolcu taşımacılığında kullanılan minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi.