Bursa’da feci kaza! 18 yaşındaki sürücü ağır yaralı
Bursa’nın Mudanya ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 18 yaşındaki aday sürücü M.Y. ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç sürücü hastaneye kaldırılırken, yolcu taşımacılığında kullanılan minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi.
Bursa-Mudanya istikametinde seyir halinde olan 18 yaşındaki aday sürücü M.Y.'nin kullandığı 16 BBR 595 plakalı 200 cc motosiklet, 16 M 8069 plakalı minibüsle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından genç sürücü yola savrulurken, motosiklet metrelerce sürüklenerek kullanılamaz hale geldi.
ŞİDDETLİ ÇARPIŞMA!
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Y., Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücünün ilk kontrollerinde vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edildi.
MİNİBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Kazaya karışan minibüsün sürücüsü B.S. kazayı yara almadan atlattı. Yolcu taşımacılığında kullanılan minibüsün kaza sırasında boş olması ise olası can kayıplarının önüne geçti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.