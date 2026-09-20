Adana’da 28 yaşındaki Selin İnan, 2 çocuğunu okula götürdüğü sırada ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından karşı tarafın önce zararı karşılayacağını söylediği, bir gün sonra ise aileyi tehdit ettiği öne sürüldü.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çocuklarını okula götüren annenin kullandığı motosiklete, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı 3 tekerlekli motosiklet çarptı.

Kaza, Levent Caddesi'nde meydana geldi. 28 yaşındaki anne Selin İnan, sabah saatlerinde 2 çocuğunu okula götürmek için motosikletiyle ilerlediği sırada 16 yaşındaki ehliyetsiz S.K.'nin kullandığı 3 tekerlekli motosikletin hatalı dönüş yapması sonucu kazaya karıştı.

Çarpmanın etkisiyle İnan ve çocuklarının bulunduğu motosiklet önce direğe çarptı, ardından devrildi.

Kaza anında anne ve iki çocuğunun bulunduğu motosiklet devrildi.

KAZA SONRASI ANNE VE ÇOCUKLARI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından anne İnan, ambulans ve polis ekipleri yerine eşine haber verdi. Olay yerine gelen eşi, İnan ve 2 çocuğunu hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan anne ve çocukları, daha sonra taburcu edildi.

ÖNCE ZARARLARINI KARŞILAYACAKLARINI SÖYLEDİLER

İddiaya göre S.K.'nin ailesi, kazanın ardından akşam saatlerinde İnan ailesinin yanına geldi.

Aile, "Zararınızı karşılayacağız, şikayetçi olmayın" dedi. Bunun üzerine İnan ailesi şikayetçi olmadı.

İnan ailesi, karşı tarafın bir gün sonra kendilerini tehdit ettiğini öne sürerek karakola gidip şikayetçi oldu.

Ancak iddiaya göre karşı taraf bir gün sonra, "Zararınızı karşılamayacağız. Gidin nereye şikayet ederseniz edin, biz aşiretiz" diyerek aileyi tehdit etti.

Yaşananların ardından Selin İnan karakola giderek şikayetçi oldu.

"ÇOCUKLARIM 3 GÜNDÜR AĞLIYOR"

Yaşadıklarını anlatan Selin İnan, kazada kaburgasında çatlak ve kaslarında ezilme meydana geldiğini belirtti.

İnan, "Yolumda giderken genç bir kız bana çarptı. Sonra eşim geldi hastaneye gittik. Kaburgamda çatlak olduğunu, kaslarımda ezilme olduğunu söylediler. Çocuklarım 3 gündür ağlıyor. Emniyete de bildirdim. Bizi bir de tehdit ettiler. 17 bin lira motosikletimde zarar var. Şikayetçiyim" dedi.