Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Denizli’den Balıkesir’e giden yolcu otobüsü, saat 03.00 sıralarında kontrolden çıkarak yoldan çıktı. 37 yolcunun bulunduğu kazada şoför ve kadın muavinin de aralarında olduğu 18 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir-Kırkağaç Karayolu'nda meydana geldi. Denizli'den hareket eden 20 ATL 301 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

18 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada aralarında otobüs şoförü ve kadın muavinin de bulunduğu 18 kişi yaralandı. Şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılardan 4'ü Balıkesir'de, 8'i Akhisar'da, 1'i Saruhanlı'da, diğer yaralılar ise Kırkağaç'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada yara almadan kurtulan 19 yolcu ise başka bir firmaya ait otobüsle Akhisar Otogarı'na götürüldü.

(Fotoğraf: DHA)

OTOBÜS VİNÇLE KALDIRILDI

Kazaya karışan otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay da olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.