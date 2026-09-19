Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in A Haber'de yaptığı değerlendirmesine göre İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken, salı gününden itibaren kuzeyden yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Sistem Marmara ile birlikte yurdun kuzey kesimlerine yağış getirirken sıcaklıkları da birkaç derece düşürecek. Tek, eylülün son günleri ile ekim ayında bazı bölgelerde yoğun yağış ve sel riskine, kış aylarında ise geçen yıla benzer sıcaklık ve kar yağışı tablosuna işaret etti.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da salı ve çarşamba günü yağış beklendiğini, sıcaklıkların ise gece 12-13 dereceye kadar gerileyebileceğini belirtti. (Görseller: A Haber)

İSTANBUL'A YAĞIŞ SALI GÜNÜ GELECEK

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da hava sıcaklığının 14 ile 18 derece arasında seyrettiğini, gün içinde en yüksek sıcaklığın 23-24 dereceye kadar çıktığını söyledi.

Tek, "Bugün ve yarın İstanbul'da yağış yok ama İstanbul'a yakın planda yağış geliyor. Salı gününden itibaren kuzeyden gelecek olan yeni bir yağışlı sistem var. Bu yağışlı sistem İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü, önce batıdan başlayarak kuzey kesimlerde etkileyecek. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar birkaç derece daha düşecek." ifadelerini kullandı.

Pazartesi gecesinden itibaren sıcaklıklarda düşüş beklediğini belirten Tek, İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 21-22 dereceye, gece sıcaklıklarının ise 12-13 dereceye kadar ineceğini aktardı.

Tek, "Serin ve yağışlı bir hava geliyor. Salı, çarşamba günü İstanbul yağışlı. Geçtiğimiz haftalarda, eylülün ilk periyodunda 30 derecelerin üzerine çıkan sıcaklık değerleri artık İstanbul'da yakın plan için gözükmüyor." dedi.