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Uzman o tarihe işaret etti: Kuzeyden gelecek sistem sıcaklıkları düşürecek, bazı bölgelerde yağış güçlenecek

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Uzman o tarihe işaret etti: Kuzeyden gelecek sistem sıcaklıkları düşürecek, bazı bölgelerde yağış güçlenecek

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da hafta sonu yağış beklenmediğini, salı gününden itibaren ise yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını bildirdi. Kuzeyden gelecek sistem Marmara ve yurdun kuzey kesimlerine yağış getirirken sıcaklıkları birkaç derece düşürecek.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in A Haber'de yaptığı değerlendirmesine göre İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken, salı gününden itibaren kuzeyden yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Sistem Marmara ile birlikte yurdun kuzey kesimlerine yağış getirirken sıcaklıkları da birkaç derece düşürecek. Tek, eylülün son günleri ile ekim ayında bazı bölgelerde yoğun yağış ve sel riskine, kış aylarında ise geçen yıla benzer sıcaklık ve kar yağışı tablosuna işaret etti.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da salı ve çarşamba günü yağış beklendiğini, sıcaklıkların ise gece 12-13 dereceye kadar gerileyebileceğini belirtti. (Görseller: A Haber)Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da salı ve çarşamba günü yağış beklendiğini, sıcaklıkların ise gece 12-13 dereceye kadar gerileyebileceğini belirtti. (Görseller: A Haber)

İSTANBUL'A YAĞIŞ SALI GÜNÜ GELECEK

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da hava sıcaklığının 14 ile 18 derece arasında seyrettiğini, gün içinde en yüksek sıcaklığın 23-24 dereceye kadar çıktığını söyledi.

Tek, "Bugün ve yarın İstanbul'da yağış yok ama İstanbul'a yakın planda yağış geliyor. Salı gününden itibaren kuzeyden gelecek olan yeni bir yağışlı sistem var. Bu yağışlı sistem İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü, önce batıdan başlayarak kuzey kesimlerde etkileyecek. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar birkaç derece daha düşecek." ifadelerini kullandı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? YENİ YAĞIŞLI SİSTEM KAPIDA

Pazartesi gecesinden itibaren sıcaklıklarda düşüş beklediğini belirten Tek, İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 21-22 dereceye, gece sıcaklıklarının ise 12-13 dereceye kadar ineceğini aktardı.

Tek, "Serin ve yağışlı bir hava geliyor. Salı, çarşamba günü İstanbul yağışlı. Geçtiğimiz haftalarda, eylülün ilk periyodunda 30 derecelerin üzerine çıkan sıcaklık değerleri artık İstanbul'da yakın plan için gözükmüyor." dedi.

İstanbul’un Karadeniz kıyılarında deniz suyu sıcaklığının 23-24 derece seviyesinde olduğunu belirten Tek, hafta sonu denize girilebilecek bir hava bulunduğunu söyledi.İstanbul’un Karadeniz kıyılarında deniz suyu sıcaklığının 23-24 derece seviyesinde olduğunu belirten Tek, hafta sonu denize girilebilecek bir hava bulunduğunu söyledi.

HAFTA SONU DENİZ SUYU SICAKLIĞI YÜKSEK

İstanbul'da hafta sonuna ilişkin değerlendirmesinde deniz suyu sıcaklıklarına da değinen Tek, kuzey kıyılarda su sıcaklığının 23-24 derece civarında olduğunu söyledi.

Tek, "İstanbul'un Karadeniz kıyılarındaki Kilyos, Riva, Şile gibi bölgelerde deniz suyu hala sıcak vaziyette. Hafta sonu denize girilebilecek bir vaziyet var." bilgisini verdi.

Rize ve Giresun’da etkili olan yağışların öğle saatlerine kadar yoğun şekilde sürmesi, öğleden sonra ise zayıflaması bekleniyor.Rize ve Giresun’da etkili olan yağışların öğle saatlerine kadar yoğun şekilde sürmesi, öğleden sonra ise zayıflaması bekleniyor.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ ÖĞLEYE KADAR YOĞUN

Doğu Karadeniz'deki yağışlara ilişkin son durumu da aktaran Tek, özellikle Rize'de yağışın etkili olduğunu belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine değinen uzman, en yüksek yağış miktarının yaklaşık 50 kilogram seviyesinde göründüğünü, bazı noktalarda bu miktarın daha yüksek olabileceğini söyledi.

Tek, Rize ve Giresun'da yağışın yoğun biçimde sürdüğünü, Trabzon'da ise yağışın bir miktar hafiflediğini ifade etti.

"Öğle saatlerine kadar yağış yoğun bir şekilde sürüyor. Giresun, hatta biraz daha Trabzon'a kayacak önümüzdeki saatlerde ve Rize'de yağış devam ediyor. Öğleden sonraki saatlerde yağış zayıflayacak, Karadeniz'deki yağışlar bugün ve yarın da devam ediyor." sözleriyle bölgedeki beklentiyi aktardı.

İzmir, Antalya ve Ankara’da gündüz sıcaklıkları yüksek seyrini korurken gece sıcaklıklarının 11-12 dereceye kadar düşebileceği belirtildi.İzmir, Antalya ve Ankara’da gündüz sıcaklıkları yüksek seyrini korurken gece sıcaklıklarının 11-12 dereceye kadar düşebileceği belirtildi.

GECE SICAKLIKLARI 11-12 DERECEYE KADAR İNECEK

Yurdun güneyi, Akdeniz ve Ege'de yağış bulunmadığını belirten Tek, sıcaklıkların düşmesine rağmen bazı kentlerde yaz değerlerinin sürdüğünü söyledi.

Meteoroloji uzmanı, İzmir'de sıcaklığın 29-30 derece, Antalya'da 30 derece, Ankara'da ise 28-29 derece civarında olduğunu; gece sıcaklıklarının bu bölgelerde 11-12 dereceye kadar gerilediğini kaydetti.

Eylülün son 10 gününde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, ekim ayına doğru ise normaller ve 1-2 derece üzerindeki değerlere çıkması bekleniyor.Eylülün son 10 gününde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, ekim ayına doğru ise normaller ve 1-2 derece üzerindeki değerlere çıkması bekleniyor.

EYLÜL SONUNDA SICAKLIKLAR NORMALLERİN ALTINDA

Uzun vadeli görünümü de değerlendiren Tek, eylülün kalan 10 gününde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirtti. Ekim ayına doğru ise sıcaklıkların mevsim normalleri ile normallerin 1-2 derece üzerinde görünmesini beklediğini söyledi.

Tek, eylülün son bölümü ile ekim ayında özellikle Akdeniz, Güney Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde yoğun yağış beklendiğini belirterek, "Sel, su baskınları riski yüksek gözüküyor." dedi.

El Nino’nun Türkiye üzerinde doğrudan etkili olmadığını belirten Tek, ülke üzerindeki hava koşullarında Kuzey Atlantik Salınımı’nın daha belirleyici olacağını söyledi.El Nino’nun Türkiye üzerinde doğrudan etkili olmadığını belirten Tek, ülke üzerindeki hava koşullarında Kuzey Atlantik Salınımı’nın daha belirleyici olacağını söyledi.

EL NINO TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK Mİ?

El Nino'nun Türkiye üzerindeki etkisini de değerlendiren Adil Tek, Türkiye'nin bu sistemden doğrudan etkilenmediğini vurguladı. "Biz direkt El Nino'dan etkilenmiyoruz. Bizi özellikle Kuzey Atlantik Salınımı diye adlandırdığımız bir yapı daha çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Orta Pasifik'teki deniz suyu sıcaklıklarına değinen uzman, El Nino'nun bazı bölgelerinde deniz suyu sıcaklıklarının ortalamaların yaklaşık 5 derece üzerine çıktığını ve bunun sistemin güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi. El Nino'nun öncelikle Kuzey ve Güney Amerika üzerinde daha etkili olduğunu, Türkiye üzerindeki etkinin ise Kuzey Atlantik Salınımı üzerinden oluşabildiğini anlattı.

Bu kışın yağış ve sıcaklık bakımından geçen yıla benzemesi beklenirken İstanbul’daki kar yağışı sayısının da geçen yılki seviyelere yakın olabileceği değerlendiriliyor.Bu kışın yağış ve sıcaklık bakımından geçen yıla benzemesi beklenirken İstanbul’daki kar yağışı sayısının da geçen yılki seviyelere yakın olabileceği değerlendiriliyor.

BU SENE KIŞ NASIL GEÇECEK?

Kış aylarına ilişkin değerlendirmesinde sıcaklıkların özellikle ocak, şubat ve mart aylarında ortalamaların üzerinde görünmesini beklediğini belirten Tek, yağışların da süreceğini söyledi. Ekim ve kasım aylarını yağış açısından ayrıca öne çıkardı.

Kar yağışlarına ilişkin Tek, "Kar yağışları geçen seneyle hemen hemen aynı. Kar yağış sayıları gittikçe azalmaya başladı." değerlendirmesini yaptı. İstanbul özelinde geçen kış 3-4 kez kar yağdığını, bunlardan birinde karın zeminde tuttuğunu anlatan uzman, bu kış için de benzer bir görünüm bulunduğunu belirtti.

Tek, bu kışın yağış ve sıcaklık bakımından geçen yıla çok benzediğini belirtti. Ocak, şubat ve mart aylarında İstanbul'daki kar yağışı sayısının da çok yüksek olasılıkla geçen yılki seviyelere yakın olacağını söyledi.

4 ile sarı kodlu uyarı verildi. (Görsel MGM)4 ile sarı kodlu uyarı verildi. (Görsel MGM)

4 İL İÇİN SARI KODLU METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımladı. Dört ilde olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması istenirken, güncel uyarılar MGM'nin il bazlı meteorolojik uyarı sayfalarından takip edilebiliyor.

#Hafta Sonu Hava Durumu #Meteoroloji
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