Rize'nin İyidere ve Pazar ilçelerinde sel ve su baskınları yaşandı

Rize'de şiddetli yağış hayatı felç etti. Doğu Karadeniz'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Rize'nin sahil kesimindeki ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Özellikle İyidere ve Pazar ilçelerinde etkisini artıran yağış nedeniyle dağlardan gelen dere suları denize ulaşamayınca Karadeniz Sahil Yolu'nun büyük bölümü sular altında kaldı.

İyidere ve Pazar ilçe merkezlerinde de cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç ve iş yerini su bastı. Bölgede ulaşımda aksamalar yaşanırken, sel suları nedeniyle maddi hasar meydana geldi.