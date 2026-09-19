Tır’lar çarpıştı, şoförler birbirine girdi! 3 yaralı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda geçiş için bekleyen TIR’lardan birinin sollama sırasında başka bir TIR’a çarpmasının ardından şoförler arasında kavga çıktı. Hasarlı kazanın ardından büyüyen kavgada 3 kişi darp edilerek yaralanırken, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.