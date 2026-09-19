Tır’lar çarpıştı, şoförler birbirine girdi! 3 yaralı
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda geçiş için bekleyen TIR’lardan birinin sollama sırasında başka bir TIR’a çarpmasının ardından şoförler arasında kavga çıktı. Hasarlı kazanın ardından büyüyen kavgada 3 kişi darp edilerek yaralanırken, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sınır kapısından geçmek için bekleyen TIR'lardan birine, başka bir TIR sollama yaptığı sırada çarptı.
Hasarlı kazanın ardından iki aracın şoförleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle ortalık savaş alanına döndü.
KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI
TIR şoförleri arasındaki kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kavgaya karışan kişiler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.