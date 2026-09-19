Büyükçekmece'de inşaatta göçük! Toprak kaymasında 1 işçi hayatını kaybetti: Firma sahibi dahil 3 kişi gözaltında
Büyükçekmece’de inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybederken, diğer işçi yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı.
Dehşete düşüren olay, Büyükçekmece'nin Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.
Sahada çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle ani bir toprak kayması yaşandı. Meydana gelen göçükte alanda görev yapan 2 işçi kayan toprağın altında kalarak mahsur kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldiğini bildirdi.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için ekipler bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda göçük altından yaralı olarak çıkarılan B.M. (28), ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Göçük altında kalan diğer işçi A.M. (39) ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
FİRMA SAHİBİ VE ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.