Büyükçekmece'de inşaatta göçük! Toprak kaymasında 1 işçi hayatını kaybetti: Firma sahibi dahil 3 kişi gözaltında

Dehşete düşüren olay, Büyükçekmece'nin Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.

Sahada çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle ani bir toprak kayması yaşandı. Meydana gelen göçükte alanda görev yapan 2 işçi kayan toprağın altında kalarak mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldiğini bildirdi.