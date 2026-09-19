Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişeleri İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Gişe girişinde 4 araç, henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme şekilde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve otoyol işletme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.