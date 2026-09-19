Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araç çarpıştı: 2 yaralı
Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı yönündeki 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatılırken bölgede bir süre araç yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişeleri İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Gişe girişinde 4 araç, henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme şekilde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve otoyol işletme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
İSTANBUL HAVALİMANI YÖNÜNDE 2 GİŞE KAPATILDI
Kazaya karışan araçların gişe kulübelerinin önünü kapatması üzerine İstanbul Havalimanı yönüne hizmet veren 2 gişe geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, havalimanı istikametine giden araçları diğer gişelere yönlendirdi. Yönlendirmeler nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapalı gişeler yeniden ulaşıma açıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.