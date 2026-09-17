Uşak'ta sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü, bazı güzergahlarda ulaşım durdu

Uşak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve yollar göle dönerken bazı araçlar yolda kaldı, bazı güzergahlarda ulaşım geçici olarak durdu.