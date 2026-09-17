Kocaeli'de telefonda kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 3 milyon 500 bin 837 lira 56 kuruş dolandırdığı iddia edilen R.T., paranın gönderildiği İstanbul Bahçelievler'deki kuyumcuda altın almaya çalışırken yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, dolandırıcılık parası mağdur H.B.'ye iade edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde telefon dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma, İstanbul'daki kuyumcuda son buldu. İddiaya göre R.T., kendisini polis olarak tanıtıp H.B.'yi kandırarak 3 milyon 500 bin 837 lira 56 kuruş para gönderilmesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün H.B, telefonda kendisini polis olarak tanıtan R.T'ye 3 milyon 500 bin 837 lira 56 kuruş gönderdi.

Banka görevlisinin uyarısıyla dolandırıldığını fark eden H.B, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, paranın İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir kuyumcuya gönderildiğini tespit etti.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konunun kendilerine bildirilmesi üzerine şüpheli R.T'yi kuyumcuda altın almaya çalıştığı sırada gözaltına aldı.

Şüphelinin satın almaya çalıştığı altınlar muhafaza altına alınırken, gönderdiği para da mağdur H.B'ye iade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'da adliyeye sevk edilen R.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.