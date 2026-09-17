Takipsizlik kararındaki ifadeyle ilgili iddialara yalanlama: Soruşturma başlatıldı

Bazı sosyal medya hesapları ve dijital medya mecralarında, bir Cumhuriyet savcısı tarafından verilen takipsizlik kararında "şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı" şeklinde bir ifadeye yer verildiği yönünde paylaşımlar ve haberler yayımlandı.

Söz konusu iddialarla ilgili yapılan inceleme ve araştırmalarda, paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve ilgili takipsizlik kararında böyle bir ifadenin bulunmadığı tespit edildi.