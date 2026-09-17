Takipsizlik kararındaki ifadeyle ilgili iddialara yalanlama: Soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada yayılan, bir Cumhuriyet savcısının takipsizlik kararında “şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı” ifadesini kullandığı yönündeki iddialar yalanlandı. İfadenin kararda yer almadığı belirlenirken, gerçeğe aykırı paylaşımlar hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.
Takipsizlik kararındaki ifadeyle ilgili iddialara yalanlama: Soruşturma başlatıldı
Bazı sosyal medya hesapları ve dijital medya mecralarında, bir Cumhuriyet savcısı tarafından verilen takipsizlik kararında "şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı" şeklinde bir ifadeye yer verildiği yönünde paylaşımlar ve haberler yayımlandı.
Söz konusu iddialarla ilgili yapılan inceleme ve araştırmalarda, paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve ilgili takipsizlik kararında böyle bir ifadenin bulunmadığı tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gerçeğe aykırı paylaşım ve haberler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Yargı faaliyetlerinin gerçeğe aykırı ve dezenformasyon içeren paylaşımlarla kamuoyuna yanlış şekilde yansıtılmasının önüne geçilmesi amacıyla, Adalet Bakanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından gerekli tedbirlerin ayrıca alınacağı bildirildi.