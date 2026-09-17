“Sokaklar Güvende” soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında suç örgütlerinin faaliyetleri ve bağlantılarına yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Sokaklarda Güvende soruşturmasında 21 şüpheli tutuklandı 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül'de ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. 78 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi, 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Gürlek, operasyonların sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirildiğini belirterek; uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suç alanlarında faaliyet gösteren yapılara karşı mücadele edildiğini bildirmişti.

Suç örgütlerinin insan kaynağı, finansman, lojistik ve suç üretme kapasitesinin hedef alındığını belirten Gürlek, gençleri sosyal medya üzerinden suça yönlendiren yapıların da ortadan kaldırılmasının amaçlandığını ifade etmişti.

Gürlek, "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır" mesajını vermişti.