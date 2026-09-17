Erzincan’da Doğu illerinden batıya uyuşturucu sevkiyatını önlemeye yönelik operasyonda S.E.’nin mide ve bağırsaklarında 39 kapsül halinde toplam 367,45 gram metamfetamin ele geçirildi. Hastanede yapılan müdahaleyle kapsüller çıkarılırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında S.E.'yi takibe aldı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelinin üzerinde ve vücudunda arama yapıldı.

RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, detaylı kontrol için hastaneye götürüldü. Çekilen röntgende S.E.'nin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan müdahaleyle şüphelinin vücudundan 39 kapsül çıkarıldı.

Kapsüllerin içerisinden toplam 367,45 gram metamfetamin çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

S.E. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinde düzenlenen "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.