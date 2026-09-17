Mantar toplarken fark ettiler ölüme neden olabiliyor! Nadir görülüyordu ortaya çıktı: O anlar kamerada
Sakarya'nın Hendek ilçesinde mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, çalıların arasında Türkiye'nin zehirli yılan türlerinden baran engereğiyle karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde mantar toplamak için yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar, çalıların arasında Türkiye'nin zehirli türlerinden biriyle karşılaştı.
ÇALILAR ARASINDA GÖRÜLDÜ
Olay, Hendek ilçesine bağlı Çiğdem Yaylası'nda meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla yüksek kesimlerdeki ağaçlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, çalıların arasında bir yılan fark etti.
ÖLÜ ZANNETTİLER
Hareketsiz duran yılanı ilk başta ölü zanneden vatandaşlar, yaklaştıkları sırada yılanın tepki vermesi üzerine hemen geri çekildi.
Güvenli mesafeye geçen vatandaşlar, bir süre yılanı gözlemledi.
Yılanın baran engereği olduğunu fark eden vatandaşlar, nadir türü cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
O ANLAR KAMERADA
Zehirli olduğu belirtilen yılanın görüntüleri kayıt altına alındı.
Vatandaşların mantar toplamak için çıktığı yaylada yaşadığı beklenmedik karşılaşma, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.